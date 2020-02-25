【武漢肺炎】俄羅斯禁中國公民入境、波及台灣人　外交部籲民眾: 謹慎評估入境風險

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）全球武漢肺炎確診病例今(25)日突破8萬人，各國均加緊防疫措施。外交部提醒，儘管台灣並未被納入俄羅斯針對中國的入境限制，但仍發生台灣人遭強制隔離案例。有鑑於當地防疫趨嚴，民眾出發前應謹慎評估入境俄羅斯可能遭遇的風險。

為防武漢肺炎疫情擴大，外籍人士眾多、唯一接受來自中國航班的謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo）所在地俄羅斯首都莫斯科，動用「非常」手段，包括突襲旅館和私宅、以監視攝影系統及人臉辨識技術確保隔離檢疫滴水不漏等。公車司機也收到指示，若乘客中有中國人，務必向調度中心通報。

美聯社報導，這項措施對公車司機也造成困擾。莫斯科公車司機的WhatsApp群組，最近就有很多司機在實際執行時提出疑問，例如:

「剛剛有幾個看來像亞裔的乘客上車了，也許是中國人，我要通知警察嗎?」 「我怎麼知道乘客到底是不是中國人?要直接問他們嗎?」

俄羅斯20日起暫時禁止中國公民入境，此前則已暫停對其核發工作簽證和免費電子簽等。

儘管台俄雙方的外交單位皆表示，以上限制暫不適用台灣人，但根據中央社報導，過去幾天曾發生台灣旅客在辦理登機手續時，遭航空公司告知無法入境俄羅斯，以及在莫斯科街頭遭警方強制帶往醫院隔離檢疫等情事。知名古典吉他演奏家劉士堉也因遭莫斯科機場人員誤認為中國公民，差點無法參加21日登場的國際音樂節。

對此，駐俄羅斯代表處提醒民眾，莫斯科市政府規定，自中國入境俄國的各國公民，入境時需填寫「健康和停（居）留資料表」，並在居住地（含旅館）隔離14日。此外，市政府已在地鐵站等公共場所設置含員警與防疫人員的檢查哨，華人等亞裔人士是特別受檢對象，可能遭送醫進行詳細檢查，且在檢驗報告出爐前，必須留院隔離至少14天。

駐俄代表處提醒，當地有少數民眾因疫情關係，對亞裔人士態度不友善。外交部發言人歐江安表示，由於個人國籍難憑外觀辨識，台灣民眾宜慎重評估赴俄風險。

針對日前有台灣民眾獲航空公司告知無法入境俄羅斯，據了解，原因是「國際航空運輸協會」（IATA）資料錯誤，經駐處反映已更正。