〈時評〉武漢肺炎正嚴厲考驗台灣企業主存活能力

武漢肺炎衝擊全球經濟，台灣企業面臨嚴重挑戰，企業家們無不「頭殻摸著燒」，但是他們沒有悲觀的權利，每個人都要拿出別人想不到的本事，才能存活下去，否則立即被病毒吞噬。

曾經在2015年全球手機不景氣時，以一句名言，傳誦商界，那就是郭台強銘的「沒有不景氣，只有不爭氣」。何其霸氣，卻也真實，否則他不可能建立起一百萬員工的鴻海帝國。

郭台銘在武漢封城之際，就知道鴻海面臨的問題多且複雜，例如：如何備料？如何開工？如何解決百萬員工生計？如何防疫？如何生產？如何出貨？如何週轉資金？⋯⋯一堆的如何？沒有人能夠給答案，只有郭台銘要拿出答案。他在2月初，立即向銀行調度準備充裕資金，金額以百億元計，然後親赴鄭州，解決開工問題。

中國原不同意鴻海及富士康復工，但是此事不解決，問題可大了，鴻海特別聘請中國最有名的呼吸病學專家工程院院士鍾南山，擔任防疫及復工總顧問，然後日產百萬片口罩，給全體員工使用，在最嚴格的防疫要求，並給員工免費食宿，最好的工作條件下，力拼復工。

郭台銘必須以實際行動證明他的名言「沒有不景氣，只有不爭氣」，否則他就不是大家心目中的郭台銘了。

台積電大家長張忠謀面對危機來臨時，他慣用的5個字是「拿出辦法來」。2001年網路泡沫化，嚴重衝擊半導體產業，台積電危機重重，當時的五位副總經理，都收到他送的5個字，要大家「拿出辦法來」。

如今張忠謀退休了，「拿出辦法來」正是台積電的座右銘。今天面對武漢肺炎的衝擊，及美國強勢要求台積電在美國設廠，生產高端晶片，並且計劃要台積電斷絕華為晶片供應，不論那一項挑戰，都是台積電難以承擔之重，現在當家的台積電董事長魏哲家還是以「拿出辦法來」，跟夥伴們共同面對挑戰。

武漢肺炎衝擊感受最深的企業家還有雄獅旅行社董事長王文傑，1月25日疫情爆發，他立即決定暫停所有中國團，一天之內5千人解約，立即損失2億5千萬元，還不包括後續的旅館、導遊、餐廳、遊覽車⋯，一連串的賠償問題。

不能低頭，王文傑成立「武漢緊急事件戰情指揮中心」，一方面緊急應變，一方面「深蹲」，仔細盤點過去各項業務的優缺點，他知道危機就是轉機，現在規劃後疫情產品，並加強員工在職訓練。等到疫情結束，就是雄獅「躍起」的時候。他從來沒有忘記2003年SARS的痛苦經驗，面對挑戰，勇敢接受改造，疫情結束翌年，雄獅業績翻倍。

如今武漢肺炎重演，雄獅又再深蹲，準備躍起時刻的到來。

不止各上市櫃公司負責人都在積極對抗武漢肺炎衝擊，各地商圈夜市，餐飲百貨業、觀光旅遊業者，沒有不在面對挑戰，解決問題的，否則必將被疫情淹沒。

台北市永康商圈一年有300億營業額，今年1月營收正常，2月1日一天之內，業績掉3成，現在鼎泰豐、永康牛肉麵，毋須久等就有座位用餐，商圈內200個商家，正在苦思對策解決難題。

武漢肺炎對全球經濟的衝擊，一定又是一次企業的大洗牌，優勝劣敗，看誰能在這次殘酷的焠煉中存活，甚至活的更好，更光彩，再一次驗證達爾文進化論的現實與殘酷。