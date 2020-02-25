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台北國泰萬怡酒店 十人微春酒只要9,999！

四月底前「暢享五日」每晚4,500元起 住宿第五晚免費！

By  台灣英文新聞
2020/02/25 15:14

受新冠肺炎疫情影響，許多企業的春酒活動選擇延期，或規模縮小改為單部門聚餐，希望在疫情和緩後陸續舉辦小型春酒或輕型會議。位於中山區的台北國泰萬怡酒店針對相關需求，也推出對應的優惠方案。即日起至6月30日止，「微春酒」十人桌席專案，周日至周四每桌9,999元起、周五與周六每桌12,800元起，專案再享3小時果汁無限暢飲；「好鄰作伙」會議專案適用10人會議活動，半日每人只要1,500元；全日每人只要2,000元，加贈咖啡及茶無限暢飲，優惠效期至5月31日止。而針對短期旅宿需求，酒店也推出四月底前的住宿優惠，凡連續入住五晚即享第五晚免費，含MJ Kitchen每日自助早餐，專案優惠每晚4,500元起，預訂請洽02.7750.3386！

預訂截止日期

適用日期

專案名稱

專案內容

優惠價格

贈送好禮

2020/03/31

即日起至2020/05/31

好鄰作伙會議專案

平日周一至周五10人會議適用

全天每人NT$2,000+10%

半天每人NT$1,500+10%

每人可於MJ Kitchen使用午餐，如選擇使用中式桌菜，每人加收NT$500+10%

贈咖啡茶飲全日暢飲，免費提供LCD投影機、螢幕及麥克風。

2020/03/31

即日起至2020/06/30

萬象更新微春酒專案

十人春酒桌席

周日至周四中午及晚上每桌NT$9,999+10%

周五及周六中午及晚上每桌NT$12,800+10%

每桌另加NT$1,800+10%可享每桌2瓶紅酒或席間3小時啤酒無限暢飲。

3小時果汁無限暢飲、免費停車4小時、免費提供LCD投影機、螢幕、麥克風。

2020/04/30

即日起至2020/04/30

暢享五日住宿專案

豪華客房連續入住五晚，依專案人數含每日自助早餐

1人入住每晚NT$4,500

2人入住每晚NT$5,000

*專案加收10%服務費與5%稅額。

第五晚免費。