台北國泰萬怡酒店 十人微春酒只要9,999！

受新冠肺炎疫情影響，許多企業的春酒活動選擇延期，或規模縮小改為單部門聚餐，希望在疫情和緩後陸續舉辦小型春酒或輕型會議。位於中山區的台北國泰萬怡酒店針對相關需求，也推出對應的優惠方案。即日起至6月30日止，「微春酒」十人桌席專案，周日至周四每桌9,999元起、周五與周六每桌12,800元起，專案再享3小時果汁無限暢飲；「好鄰作伙」會議專案適用10人會議活動，半日每人只要1,500元；全日每人只要2,000元，加贈咖啡及茶無限暢飲，優惠效期至5月31日止。而針對短期旅宿需求，酒店也推出四月底前的住宿優惠，凡連續入住五晚即享第五晚免費，含MJ Kitchen每日自助早餐，專案優惠每晚4,500元起，預訂請洽02.7750.3386！

預訂截止日期 適用日期 專案名稱 專案內容 優惠價格 贈送好禮 2020/03/31 即日起至2020/05/31 好鄰作伙會議專案 平日周一至周五10人會議適用 全天每人NT$2,000+10%。 半天每人NT$1,500+10%。 每人可於MJ Kitchen使用午餐，如選擇使用中式桌菜，每人加收NT$500+10%。 贈咖啡茶飲全日暢飲，免費提供LCD投影機、螢幕及麥克風。 2020/03/31 即日起至2020/06/30 萬象更新微春酒專案 十人春酒桌席 周日至周四中午及晚上每桌NT$9,999+10%。 周五及周六中午及晚上每桌NT$12,800+10%。 每桌另加NT$1,800+10%可享每桌2瓶紅酒或席間3小時啤酒無限暢飲。 贈3小時果汁無限暢飲、免費停車4小時、免費提供LCD投影機、螢幕、麥克風。 2020/04/30 即日起至2020/04/30 暢享五日住宿專案 豪華客房連續入住五晚，依專案人數含每日自助早餐 1人入住每晚NT$4,500。 2人入住每晚NT$5,000。 *專案加收10%服務費與5%稅額。 第五晚免費。