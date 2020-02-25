近日因受疫情影響，國民出國旅遊意願降低相繼取消國外行程，但在家也會悶壞、就改為國內旅遊透透氣，為了讓旅客們玩得安心與開心，飯店業者相繼推出各種住房餐飲優惠之外，更加強維護防疫措施來守護旅客的健康及荷包。2019年由眾多國內外網美公認並入選Hotels.com全球十大絕美浴室飯店之一、同時也是新北市IG網紅拍照打卡必定造訪熱門景點的板橋凱撒大飯店，趁勢推出「非住不可」優惠住房專案之外，也將於2/21-2/25舉辦「『一元』 快閃試睡員」活動，開放各行業素人報名抽獎，讓人人都有機會成為網紅新星！快閃試睡員活動於板橋凱撒官方FB臉書、IG及LINE@進行，共抽出三位幸運得主，即可憑1元價格入住「非住不可」住房專案乙晚，須於住宿期間完成拍照打卡及試睡報告等指定任務，期望透過快閃活動活絡國內旅遊風氣外，同時藉由試睡員的體驗與建議，加強飯店服務、提升旅客更佳住宿品質。活動詳情https://banqiao.caesarpark.com.tw
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「一元」快閃試睡員 活動辦法
- 報名參加者須年滿20歲本國國籍人士，並為板橋凱撒FB/LINE/IG官方好友
- 2/21(五)-2/24(一)於板橋凱撒官方FB/LINE/IG貼文開放報名抽獎，報名者可擇一平台於活動貼文下按讚/分享並留言我要和@_______一起睡板橋凱撒！快來”非住不可”！，於2/25(二)各抽一名幸運得主。
- 幸運得主可於3/2(一)-3/8(日)期間入住「非住不可」住房專案乙晚，於退房前須完成三篇圖文貼文及試睡報告，完成以上任務方可順利闖關，並刷退房費僅收1元。
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非住不可 住房專案
即日~3/31止
- 豪華客房每晚2,600元起，入住乙晚不含早餐。(另有其他房型加價選擇)
- 本專案平假日皆適用，假日及特殊假日入住，每房每晚需另外加價。
- 專案房內不提供一次性拋棄式備品，需自行攜帶備品(如盥洗沐浴用品、牙膏牙刷組、刮鬍刀、梳子、浴帽等)，續住不更換毛巾/床單/被套。
- 詳情或預約請洽02-8964-3968 / https://banqiao.caesarpark.com.tw/news/ins.php?index_id=250&target_id=1