【武漢肺炎】開學首日防疫總動員　學生量體溫、戴口罩、酒精消毒　去福利社也要管制

因應武漢肺炎疫情，25日開學第一天，板橋國中校門口 採分年級依續量體溫，加強防疫。 因應武漢肺炎疫情，25日開學第一天，板橋國中校門口 採分年級依續量體溫，加強防疫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受武漢肺炎疫情影響，中小學延後至今（25）日開學，各級學校事前做好防疫措施，進校一律都要戴口罩和量體溫，高雄中山工商甚至設置紅外線熱像儀，嚴格控管所有進出人員的體溫，盼做到滴水不漏，讓學生安心上學。

中央社報導，台北市社子國小對於開學首日防疫規劃，21日已進行大規模演練，今日規劃5條入校動線，以顏色分流管理，20名志工協助，無論學生是否在家先量體溫，進校一律都要量。校內也備有口罩6750多個、酒精有54公升、額溫槍、耳溫槍共有92支，相當充足，在校也會倡導學生要勤洗手。

苗栗市貝思特幼兒園在學童入園時除了量體溫、酒精消毒雙手，還會查看喉嚨，園長林慈瑄指出，這是防範腸病毒養成的習慣；並在校門口附近設家長等候區，放學時間由老師將學童帶出交給家長，也避免孩子逗留在戶外遊戲區。

因應武漢肺炎疫情，25日開學日，台中一中採取嚴謹防疫措施，校門口除架設紅外線熱像儀先做體溫初篩，接著還分3個通道，為學生量測額溫。（圖／中央社）

Ettoday報導，全國最大高職學校高雄中山工商開學首日到校學生就有7400多人，加上教職員有470多位，校方1月底就成立防疫小組，先後召開五次會議，並備妥1萬6千多片口罩，上百支額溫槍、酒精、漂白水，甚至還有兩組紅外線熱像儀，嚴格控管所有進出人員。

另外，為避免學生群聚活動，學生要前往福利社買東西時，以學號末碼分成單雙號，一、三、五節下課只有單號同學能前往購買，二、四、六則為雙數號，甚至希望派代表購買，避免結伴同行。

聯合報報導，清水國小今天早上安排許多老師和志工在校門口，為學生量體溫，老師和學生都戴口罩，學生在校門口排隊，志工快速為學生們量額溫，通過就在學生在手背上蓋手印。

豐原區一所國小校門，校方安排3個通道，讓學生們依序量體溫，一名媽媽帶女兒上學，她在旁觀察排隊量體溫情形，她說看了都覺得緊張，第一次看到進校園如臨大敵，所有人都一樣，沒量體溫就不能進去。