〈時評〉防疫工作北市摃中央 柯文哲防疫不良示範

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續發燒， 連帶造成中央和地方政府不同調，當政府作為不一致、訊息混亂， 民眾只會顯得更加恐慌，尤其是，台北市長柯文哲是醫生背景出身， 理應了解防疫作為，如今卻和中央政府互摃，著實提供不良示範。

對於新型冠狀病毒的確診病例，以及台灣疫情的擴散情形， 根據相關法令規定，必須由中央流行疫情指揮中心統一發布， 這個做法的目的，首先是為避免令出多門，造成民眾無所適從； 其次，是保護當事人的個人資料，這是患者的隱私權；其三， 若是讓確診病例過度標識化，像是患者居住的醫院、所在地等， 將會引起不必要的恐慌。

因此，當北部傳出首起確診案例時，人心惶惶， 不少人希望公布到底居住在哪個城市，就連柯文哲都加入戰局， 希望資訊公開；但中央流行疫情指揮陳時中說， 地方都會有相關訊息；確實，因為要掌握病患接觸史， 必須透過地方政府幫忙。

沒想到，柯文哲聽到陳時中的說法，直接回稱說「我就不知道」， 這意味著台北市沒有接到協助疫調的通知，難怪陳時中會說， 有首長說「不是我」，那就代表是其他首長，首長自稱不知情， 也就害到其他首長。

但柯文哲不甘心，有次還找機會酸了陳時中說，「 我們現在都要順時中，不要逆時中。」直接拿陳時中的名字開玩笑。

和中央不同調的不只這一遭，對於台灣是否進入社區感染， 醫學界也有不同看法，中央疫情指揮中心認為， 必須要做完疫調才能確定。因為社區感染的其中一項重要定義， 是找不到明確感染源。

只是仍在疫調階段，台北市副市長黃珊珊就公開說， 不論北部案例公布在哪裡，就當成是社區感染在台北市。 雖然黃珊珊也呼籲，是否社區感染不重要，重要的是有無做好準備。 但台北市直接認定社區感染的做法， 勢必對中央或其他地方政府造成另一波衝擊。

因為若是確定社區感染，防疫必須再提升一級， 許多群聚活動都可能要停辦，如今，在中央尚未認定、 北市府卻認定的情況下，其他地方要不要跟進？ 防疫力道要不要升高，恐怕不是一個地方政府說了算。