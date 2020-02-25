〈時評〉對抗疫情 習近平為何陣前換將？

中國湖北省、武漢市的第一把手，在2月13日雙雙被拔官，這已意味著中國領導人習近平的地位，已在這波新型冠狀病毒「武漢肺炎」受到重創，因此，不得不選擇陣前換將，以平息日益升高的民怨，並維穩習政權。

新型冠狀病毒的確診病例不斷增加，死亡人數持續累積，先前已有許多小官丟了烏紗帽、扛起了第一線抗疫不利的責任，不過，這似乎難以抑制人民心中的怒火，甚至外界交相指責最高負責任的是習近平後，中共政局寧可選擇犯了兵家大忌，毅然決然地陣前換將。

畢竟，去年疫情才剛爆發時，湖北的領導班子以兩會正要召開為理由，所以對疫情多所隱密，就連抗疫醫師李文亮吹哨，相關訊息仍受到強行壓制，這已讓防疫工作失去先機。

後來，武漢封城後，蔣超良對外宣稱醫療物資充足、沒有匱乏；後來證明，不論物資或人力都嚴重不足，這是蔣超良再次錯估情勢，疫情一發不可收拾。不僅如此，眼看疫情失控，湖南的領導階層有不少人多次神隱，民怨高漲，找不到出口。

因此，中共湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強雙雙遭到撤換，習近平並找來自己舊部親信站在第一線，展開防疫滅火工作，除了湖北省委書記由原本的上海市長應勇接手，並派了中共中央政法委員會秘書長陳一新出任「中央防疫指導組副組長」，親赴武漢坐鎮。

但會有這樣的調整，不單單只是疫情看不到盡頭的延燒外，其實，在中國網路上不斷傳出耳聞，早在疫情發生的去年12月，武漢已將相關情況上報國家衛生部門；這幾乎是要將矛頭射向中央政府，這對習政權亮紅燈的當下，北京政府當然得拿蔣超良、武馬國強祭旗洩壓，同時由自己人控制所有的訊息，避免再次打擊到中共中央。

只不過，這次疫情相當慘重，可以預見在疫情獲得控制後，為了不讓習政權陷入崩盤的危機裡，勢必會展開另一波的責任追究，而且中央官員可能會首當其衝，唯有如此，才能慢慢穩住習近平的領導權力。

（作者李平華，資深媒體人）