〈時評〉「感謝」馬英九 韓國瑜 吳斯懷

「感謝」馬英九前總統、2020總統候選人韓國瑜以及中國國民黨新科不分區立委退將吳斯懷，他們對台灣「貢獻」良多，「功」不可沒！

「感謝」馬前總統所為何來？

對內而言：要不是有國際認證的Ma the bumbler的八年執政，交出慘不忍睹的成績單當無形推手，二0一四的縣市長選舉與二0一六的總統和立委改選，中國國民黨會遭雪崩式滅頂嗎？馬英九是毀中國國民黨的罪人事小，能讓台灣告別中國國民黨魔掌，得到脫胎換骨的契機，「功」在台灣才事大！

對外而言：源自中國的武漢肺炎，正在全球擴散肆虐；馬英九以卸任總統之姿，開口閉口人道、人權，對接棒的蔡英文總統的撤僑之道指指點點。話，說得可怪了──首先，中國官方與WHO不是異口同聲宣稱武漢肺炎疫情都在掌控之中嗎，馬英九還大力推動小英政府趕快接回台商、中配等，在擔心什麼？怕什麼？擺明是不相信中國與WHO說的那一套囉？

再者，中國官方不是一再在WHO宣稱台灣「同胞」的健康有中國負責照顧嗎，在中國的台商及其家屬，還千方百計要飛回台灣，豈非多此一舉？馬前總統的又是人道、又是人權，唯一講得通的是，其言下之意，是要提醒大家，中國是根本不知人道、人權為何物的，台灣人要離它愈遠愈好？果真如此，那馬先生的人道、人權說，台灣人是該感謝的！

台灣人也要感謝代表中國國民黨參選二0二0總統的「救世主」韓國瑜，要不是小丑跳樑，要不是秀無下限的無知、無能、無品、無行，台灣人怎能看穿中國國民黨這個百年老店的墮落、腐朽程度誇張到何等境界？感謝韓國瑜，讓台灣的總統府與國會，免於遭受中國國民黨向下沉淪的染指屠毒！

帶兵時高歌「怒潮澎湃，黨旗飛舞」，退役後「反攻大陸」，聞義勇軍進行曲（中國國歌）起立致敬、聽習近平訓話正襟危坐、見共軍將領把酒言歡的吳斯懷將軍，台灣人同樣要感謝他。感謝吳退將的此等荒唐離譜行徑，終而促成亡羊補牢的《反滲透法》能快馬加鞭，於去年的最後一天，在立法院順利三讀通過。

不錯，多來幾個馬英九們、韓國瑜們、吳斯懷們，讓台灣人更容易看清中國國民黨共產黨化、跟中國共產黨沆瀣一氣的醜陋嘴臉，並由而引起台灣人的厭惡與反感，此有助中國國民黨在台灣政壇的加速淘汰崩解。光憑這一點，台灣人還能不「感謝」人在台灣、心在中國的馬英九、韓國瑜、吳斯懷嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）