憂武漢肺炎疫情衝擊全球經濟 日經暴跌逾1000點

武漢肺炎蔓延衝擊全球股市，投資人擔心新型冠狀病毒疾病爆發將重創經濟成長，東京股市尾隨前一天的歐美股市重挫，日經225指數今天開盤暴跌逾1000點。

日經225指數開盤旋即狂洩1051.53點，跌幅深達4.5%，報22335.21點。東證一部指數則慘跌70.88點或4.23%，報1603.12點。

武漢肺炎恐慌加劇 美股暴跌逾千點近2年來最慘

武漢肺炎對全球經濟威脅日增，投資人恐慌加劇，美股上演「黑色星期一」，道瓊指數崩跌1031點，創兩年來最糟表現，年初以來漲幅跌光。科技股賣壓沉重，蘋果股價大跌4.75%。

隨著全球多地股市崩盤，美股也不支倒地，道瓊工業指數盤中一度暴跌1079點，終場大跌1031.61點，跌幅3.56%，收在27960.8點。標準普爾500指數崩跌111.86點，跌幅3.35%，收在3225.89點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫355.31點，跌幅3.71%，收在9221.28點。

道瓊指數創2018年2月以來最大跌點，歷來第3度單日跌超過1000點，與標普500指數都回吐年初以來漲幅。投資人紛紛改買黃金與公債等避險標的，帶動國際金價再創7年來新高，美國10年期公債殖利率逼近歷史低點。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自1月迅速蔓延，航運與觀光相關類股飽受衝擊，今天再度遭投資人大舉拋售。

美國航空集團（American Airlines）股價暴跌8.5%，達美航空（Delta Air Lines）跌幅達6.3%。業績倚重澳門的博弈股走勢淒慘，永利渡假村（Wynn Resorts）股價重挫6.1%，美高梅國際度假集團（MGM Resorts International）與拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）跌幅都超過5%。

中國製造業復工前景不明，上週發布營收警訊的蘋果公司（Apple）股價今天續挫4.75%，近3個交易日跌幅近8%，跌破300美元關卡。

其他指標科技股也一片慘綠，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet股價跌幅都超過4%。

晶片股跌勢慘重，費城半導體指數大跌4.75%。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價跌幅都超過7%，英特爾（Intel）重挫4%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.6%。



武漢肺炎疫情爆發後，中國多地封城因應，衝擊內需之餘，工廠停工的斷貨效應也逐漸顯現。國際貨幣基金（IMF）初步預期，今年全球經濟成長可能折損約0.1個百分點，但疫情如持續擴散，影響經濟時間拉長，不排除進一步下修成長預測。

原本老神在在的投資人上週開始轉趨審慎，搶進黃金與美國公債等熱門避險資產，美股也從歷史高點拉回。隨著韓國與義大利的武漢肺炎確診人數激增，金融市場氣氛迅速從樂觀轉為緊張。

歐洲多國股市24日重挫逾3%，韓國股市大跌3.9%，恐慌賣壓蔓延至美國股市。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）飆升46%，衝上25.03，創一年多來新高。

與此同時，黃金受有意避險的投資人追捧，國際金價上漲1.7%，每盎司報1672.4美元，創2013年2月以來新高。美國政府債券價格上漲、殖利率下滑，10年期公債殖利率一度跌破1.37%，逼近2016年所創歷史低點1.364%。

股市行情慘遭重擊之際，知名投資人巴菲特（Warren Buffett）向財經媒體CNBC表示，疫情蔓延雖然削弱美國經濟，但成長態勢依舊良好。他仍建議長期買進股票。

另一方面，投資人加碼押注去年3度降息的聯邦準備理事會（Fed）今年將再度出手支撐經濟。芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，聯準會7月底前至少降息一次的機率達85%，遠高於一個月前預測的39%。