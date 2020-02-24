台灣學測數學滿級分暴增「鑑別度不足」 張茂桂辭大考中心主任獲准

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）109學年度學科能力測驗今天(24日)公布成績，數學滿級分人數暴增，大學入學考試中心主任張茂桂自認行政監督不周，向大考中心董事會請辭獲准。

學測成績上午公布，數學滿級分人數達1萬4489人創新高，比去年增加6707人。張茂桂於記者會表示，行政監督不周，試題檢核過程未發出警訊，導致數學科難度未符合預期規劃，他不會逃避行政責任。

中央社引述國教行動聯盟表示，今年學測再次出現鑑別度不足的問題，數學科滿級分人數逾1.4萬人，招聯會和大考中心難辭其咎。

大考中心董事長薛富盛，下午於董事會後接受媒體訪問表示，109學年度學測成績整體鑑別度和穩定性比往年進步，唯一遺憾數學科高分群鑑別度和當初期待有落差，張茂桂會中報告今年情況並自請處分，董事會同意請辭。

中央社引述薛富盛說，為避免影響大考中心運作，董事會雖口頭同意張茂桂請辭，但批准前，仍希望張茂桂堅守崗位，直到選出下一任主任再卸任，董事會將盡快尋找接替人選，未來希望學測穩定性和鑑別度朝更好方向發展。

張茂桂為美國普渡大學社會學博士，現為中央研究院社會學研究所兼任研究員。

大學入學考試中心主任張茂桂（圖），向大考中心請辭獲准。（中央社檔案照片）

今天稍早張茂桂指出，由於上屆108學年度學測數學科高分群人數偏多，造成大學招生端在篩選和甄試上增加額外負擔，因此招聯會表達希望109學年度數學科適度增加高分群考生鑑別度，大考中心也將此要求轉達給命題團隊，並得到正面回應，但最後定稿時才發現難題僅有1題。

張茂桂提到，所有科目從組成命題團隊到上機印刷成為試卷，有數個檢核點，如審查題目、命題支援、闈內試考等，但這次行政監督不周，檢核點未發出警訊，導致數學科難度未符合預期規劃。

針對學測數學科連兩年15級分人數大幅增加，張茂桂表示，大考中心也提出3點改善方向。未來將依招聯會招生篩選需求，設定學測各科滿級分人數目標，並持續提升題庫試題質量，同時也會加強行政檢核，落實試題鑑別度與穩定性。

另一方面大學招聯會表示，今年個人申請管道新增「分科篩選」，應能有效降低超額篩選狀況。

大學入學考試中心上午舉行記者會，公布109學年度學科能力測驗成績，大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華也受邀出席。

戴念華提到，為減少像108學年度大學個人申請管道發生第一階段超額人數通過篩選的狀況，109學年度個人申請管道新增「分科篩選」，有946個校系使用，另有151個校系增加參採科目，預估超額篩選狀況能比108學年度降低一半。

戴念華舉例說，招聯會以108學年度資料模擬，例如某參採「國、英、數」的校系，超額篩選191人，比預期多出110人，增加分科篩選方式後，通過篩選人數就降為82人；另一個參採「英、自」的校系，原先超篩234人，增加參採國文後，通過篩選人數降為82人。

戴念華表示，今年「國、英、數、自」選考組合有779人拿4科滿級分，可能對醫學系、牙醫系等高度競爭校系產生影響。招聯會去年7月曾開會徵詢醫牙校系對超篩的看法，與會者多認為篩選人數增加有助於找到適合從醫的學生，且醫牙校系有足夠的臨床醫師擔任審查委員，維持高品質甄試，招聯會今年也提醒醫牙校系預作準備。