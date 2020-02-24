中華電信入圍GSMA GLOMO Awards創新實力備受國際肯定

中華電信今(24)日表示，以創新開發協助視障朋友生活的「 語音隨身助理」APP("CHT for Voice Assistance APP for the Visually Impaired")為主題的專案入圍GSMA GLOMO(Global Mobile) Awards 2020之「數位時代受信賴之最佳行動創新獎」(「Best Mobile Innovation for Building Trust in the Digital Age」)，凸顯創新應用實力備受國際肯定。

GSMA GLOMO Awards為GSMA所舉辦之獎項， GSMA為國際著名的協會，全球有750家以上的行動業者會員， 因此GSMA GLOMO Awards在國際行動業界有相當的聲譽與影響力， 今年是第25屆， 歷屆獲獎公司皆是行動通訊產業中重量級的領導業者， 以2019年為例，得獎者包括易利信、華為、韓國電信、三星、 google等。

GSMA 執行長John Hoffman表示，「GLOMO Awards提供一個世界舞台， 表彰行動產業中最具啟發性和創新性的發展，特別是從5G、 智慧聯網到新興市場創新和技術多樣性等各方面， 都處於領先地位的公司，獎項吸引大量高質量的參賽作品， 因此獲得提名是一項巨大的成就。」

中華電信表示，身為數位時代的領航員，夙以「縮短數位落差、 創造數位機會」為職志，開發「語音隨身助理」 APP就是運用本公司創新開發的思維與能力、 協助視障朋友提高獨立處理生活事物的能力， 以更融入社會並減少相關社會成本，確實落實本公司的服務宗旨， 連結聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals ，簡稱SDGs)中第十項「減少不平等」目標；並實踐「 身心障礙者權利公約」(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities，簡稱CRPD）的精神、 體現文化平等權利。

中華電信強調，有感於視障朋友生活上遭遇諸多不便，中華電信與「 中華民國無障礙科技發展協會」及「淡江大學視障資源中心」合作， 由無障礙協會與淡大協助從視障朋友的角度提出需求， 中華電信研究院戮力運用最先進的行動技術， 開發能確實提供視障朋友適切協助的「語音隨身助理」APP， 真正嘉惠視障朋友。

「語音隨身助理」APP 不僅友善且易於使用、符合視障朋友所需， 所研發的軟體兼具擴充功能，能不斷升級、改進， 且任何有中文使用介面的手機均能下載使用，沒有地域的限制， 內容更是多樣齊全，包括鈔票辨識、生活物品辨識、雲端閱讀、 公車動態資訊等，是視障朋友生活上最有力的科技幫手； 同時隨著數位科技的不斷演進，「語音隨身助理」 APP更結合多元創新技術，包括光學文字辨識( Optical Character Recognition，簡稱OCR)、雲端科技、 人工智能和大數據等。

這款專門為視障朋友開發的APP，自2013年發表以來， 有效地鼓勵視障人士使用網際網路，截至目前為止， 台灣大約有逾5.6萬名視障人士， 而該應用程式下載次數已突破5.4萬， 顯示受到台灣視障人士的充分信任和歡迎。

未來，中華電信將一本落實「身心障礙者權利公約」精神， 持續構建數位平等權利的應用，積極應用榮獲國際肯定的創新實力， 結合5G互聯網的發展，擴展AI圖像識別， 自動語音導航和推送通知服務等功能， 以更加移除日常生活中視障人士的障礙。

不斷創新，讓中華電信永遠走在最前面。