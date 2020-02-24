富邦慈善攜手元樂蛋糕

吃蛋糕也可以做公益！富邦慈善基金會與元樂蛋糕共同發起「ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ助學趣」活動，預計幫助400名弱勢孩子安心上學。 為了讓更多民眾有機會參與公益慈善活動，只要在3月1日至3月3 0日，到momo購物網購買一款抹茶蛋糕，元樂就會幫您捐出10 0元給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學專案， 讓更多小朋友們有機會順利完成學業。

開學之際，除了關心2019新型冠狀病毒的疫情， 個人要做好勤洗手、增強自身免疫力之外， 也要邀請大家一起來吃蛋糕做公益， 富邦慈善基金會執行長蔡明純表示：「 多年前曾經與元樂蛋糕一起為孩子的教育盡一份心力， 今年擴大舉辦，特別挑選一款由元樂主廚精心研發的抹茶年輪蛋糕， 來自業界最高獎項靜岡百年的有機抹茶粉，搭配荷蘭VIV皇家發酵 奶油所製成的蛋糕，希望藉由集合眾人的力量，幫助弱勢兒童就學。 」

桃園的阿欣和阿璋，都是從小由阿嬤拉拔長大的孩子。 阿欣家中就只有他和阿嬤兩人，依賴著補助過日子， 近年阿嬤的關節退化嚴重，阿欣還要經常請假陪阿嬤去看醫生， 每每遇到要繳交費用的時候，阿欣總是說不出口， 就是怕阿嬤又煩惱到睡不著。 而阿璋家裡雖還有當保全的父親在支撐著家庭經濟， 但重度殘障的哥哥每月住療養院的支出， 就已經花費大部分的家庭收入， 讓正在求學路上的阿璋遇到繳費時候只能到處借貸。

元樂蛋糕王傑董事長說：「一個人的氣力或許單一而薄弱， 但大家結合起來，力量是很強大的。」今年3月，只要在momo購 物網下單購買一個抹茶蛋糕，就幫你捐出100元， 讓您吃著蛋糕甜在心裡，暖在偏鄉！

富邦慈善基金會「用愛心做朋友」助學活動18年以來匯集各界愛心 ，已經幫助超過24萬名弱勢孩童上學，代言人天王周杰倫更是連續 11年，累計已幫助3,700位學生， 邀請您一起買蛋糕用愛心守護這些孩子的上學路， 成為孩子夢想的推手！