開學前最後防疫備戰日 侯友宜：禦敵從嚴，超前部署

今(24)日是開學前一日，也是學校的備課日， 全市學校老師都已回到工作崗位上為開學做準備， 新北市長侯友宜親至板橋區大觀國小視察校園備戰防疫演練實況， 全程觀看入校體溫測量、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、 入班注意事項及午餐防疫等六項重點，並嚴正提醒全市學校務必以最 嚴謹的態度，面對明天開學日的到來，要求學校要嚴格落實三級防護 、健康五原則。

侯友宜市長表示，學校的防疫演練務必要做好， 第一線工作人員的執行細節要更加清楚呈現，所以要求教育局、 消防局、衛生局結合各自的專業， 協助將學校實務面上可以做到的防疫作為精準計算，例如： 每量測一個小朋友體溫約需要5秒，如何在入校後， 妥善安排足夠人力、分流路線，讓量測體溫動線順暢。 我也請市府團隊將這次的演練拍成示範影片， 後續交付給全市學校參考。防疫是一場長期的抗戰， 提醒所有學校工作的第一線人員，惟有保持警戒，積極任事， 共同合作，才能真正讓家長放心。

大觀國小謝治平校長說，學校在寒假期間已依據教育局的指示， 召開校內防疫應變會議， 並使用教育局提供的防疫演練腳本擬定校內演練流程， 我們動員所有處室及部分的學生， 將入校流程到在校期間要注意的事項，融合在學校版的腳本， 推想可能遭遇的情形，模擬因應方式， 校內同仁們都已確認自己在防疫工作要擔任的崗位。 另外學校也已掌握全校教職員工生寒假期間旅遊史、 接觸史等健康情形追蹤，完成防疫物資整備、環境消毒、 拉開班級桌椅間距、保持通風，準備迎接明天的開學防疫考驗。

教育局表示，針對本次疫情需停課日數長達14天， 復課後的補課難度高，新北也已擬定停課、 補課及定期評量應變計畫，將以「雲端行政」、「線上教學」及「 彈性補課」三大主軸， 提供市內各級學校萬一遇上停課時的完整處置作為。

新北市開學後防疫工作一切從嚴， 每一位教職同仁務必把防疫工作的每個細節做好， 全體上下一心與中央並肩作戰， 防疫演練示範影片後續將放置新北市親師生平臺(https:// pts.ntpc.edu.tw/)、新北學Bar(網址：ht tps://www.facebook.com/ ntpcedugov/)、新北市政府教育局網站/防疫專區( 網址：https://www.ntpc.edu.tw/)， 籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平臺查詢資訊， 共同為防疫備戰。