開學前最後防疫備戰日 侯友宜：禦敵從嚴，超前部署

照片來源：新北市政府教育局
照片來源：新北市政府教育局
今(24)日是開學前一日，也是學校的備課日，全市學校老師都已回到工作崗位上為開學做準備，新北市長侯友宜親至板橋區大觀國小視察校園備戰防疫演練實況，全程觀看入校體溫測量、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、入班注意事項及午餐防疫等六項重點，並嚴正提醒全市學校務必以最嚴謹的態度，面對明天開學日的到來，要求學校要嚴格落實三級防護、健康五原則。
侯友宜市長表示，學校的防疫演練務必要做好，第一線工作人員的執行細節要更加清楚呈現，所以要求教育局、消防局、衛生局結合各自的專業，協助將學校實務面上可以做到的防疫作為精準計算，例如：每量測一個小朋友體溫約需要5秒，如何在入校後，妥善安排足夠人力、分流路線，讓量測體溫動線順暢。我也請市府團隊將這次的演練拍成示範影片，後續交付給全市學校參考。防疫是一場長期的抗戰，提醒所有學校工作的第一線人員，惟有保持警戒，積極任事，共同合作，才能真正讓家長放心。
大觀國小謝治平校長說，學校在寒假期間已依據教育局的指示，召開校內防疫應變會議，並使用教育局提供的防疫演練腳本擬定校內演練流程，我們動員所有處室及部分的學生，將入校流程到在校期間要注意的事項，融合在學校版的腳本，推想可能遭遇的情形，模擬因應方式，校內同仁們都已確認自己在防疫工作要擔任的崗位。另外學校也已掌握全校教職員工生寒假期間旅遊史、接觸史等健康情形追蹤，完成防疫物資整備、環境消毒、拉開班級桌椅間距、保持通風，準備迎接明天的開學防疫考驗。
教育局表示，針對本次疫情需停課日數長達14天，復課後的補課難度高，新北也已擬定停課、補課及定期評量應變計畫，將以「雲端行政」、「線上教學」及「彈性補課」三大主軸，提供市內各級學校萬一遇上停課時的完整處置作為。
新北市開學後防疫工作一切從嚴，每一位教職同仁務必把防疫工作的每個細節做好，全體上下一心與中央並肩作戰，防疫演練示範影片後續將放置新北市親師生平臺(https://pts.ntpc.edu.tw/)、新北學Bar(網址：https://www.facebook.com/ntpcedugov/)、新北市政府教育局網站/防疫專區(網址：https://www.ntpc.edu.tw/)，籲請新北市全體親師生善用新北市及中央各防疫公告平臺查詢資訊，共同為防疫備戰。