臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超333.38億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/2/17~2020/2/21）外資在集中市場總買進金額為1,484.45億元，總賣出金額為1,817.83億元，賣超為333.38億元，另統計自2020年年初至2月21日止，外資總買進金額為1兆1,289.23億元，總賣出金額為1兆2,071.52億元，累計賣超為782.29億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆1,292.01億元新台幣，占全體上市股票市值的42.75%，較2月14日的15兆4,502.25億元新台幣，減少3,210.24億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進130,903千股，賣出69,476千股，買超61,427千股。

第二名：神達：買進26,187千股，賣出8,936千股，買超17,251千股。

第三名：榮成：買進24,482千股，賣出8,511千股，買超15,971千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進43,044千股，賣出131,380千股，賣超88,336千股。

第二名：台積電：買進73,934千股，賣出135,726千股，賣超61,792千股。

第三名：聯電：買進75,057千股，賣出106,572千股，賣超31,515千股。

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