亞洲有機行銷智能中心揭牌營運　引領亞洲有機農業智能行銷風潮

新北市政府去（108）年7月成為IFOAM Asia會員後，接續與IFOAM Asia共同成立亞洲有機行銷智能中心（the Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia, CEIOMA），並在今（24）日由副市長吳明機與IFOAM副 主席兼任IFOAM Asia執行長張惠善、IFOAM Asia副主席Justinus Indro Surono及三好智子等外賓以及企業代表共同為中心揭牌， 未來將作為引領亞洲有機農業智能行銷發展的重要基地。

副市長吳明機表示，為促進本市及臺灣有機產業與國際接軌， 新北市政府是臺灣第一、也是目前唯一成為IFOAM Asia會員及亞洲地方政府有機農業促進會(Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA)的地方政府，並與IF OAM Asia合作舉辦亞洲有機青年論壇， 搭建有機青年交流平台培育人才。新北市有機農業備受國際組織AL GOA認可，ALGOA也預計於今年在新北市設立「 亞洲有機公共採購中心（ALGOA Center for Public Procurement, ACPP）」，於全球推動公共採購的概念、 帶動有機農業整體成長。

來自印尼的Justinus Indro Surono表示，過去在ALGOA峰會上聽到新北市發表， 新北市從2012年推動有機營養午餐政策，5年左右的時間， 就讓全台有機產量增加約15倍；而新北市擁有400萬人口， 為台灣最大城市，雖然不是大的產地， 但透過城市消費力帶動全台有機農業起飛， 這在國際間是非常具有特色的案例!因此IFOAM Asia與新北市政府合作成立CEIOMA，以及後續ALGOA 希望在新北市設立ACPP，就是希望藉由這樣的行動力， 推動亞洲及全球有機農業的發展。

農業局表示，CEIOMA已步入營運階段， 致力於提供有機行銷模式輔導及諮詢， 擔任孵化器角色協助創新優良方案發展並接軌國際，此外， 也將著手開發線上資料庫、區塊鏈等認證系統， 建立數位科技創新通路，結合城市消費力帶動有機發展。 現下推動友善契作平台大聯盟，已有如奧丁丁、淨弼聯盟、 彩田友善契作等多家企業組織響應，目前已有華電、研華、 微軟與西門子等企業下單訂購，今年可望突破20家， 希望首年可透過契作聯盟創造千萬元以上產值，未來逐步成長，5年 內創造上億元商機!

另外，CEIOMA也預計在今年8月舉辦有機農業和創新行銷策略 培訓，介紹世界有機市場現況，以及素食、公平貿易、清真認證、 有機飯店等新趨勢，分享數位行銷新技術。 未來也會推動農友與新北市政府參與國際交流與國際有機商展。 歡迎新北及全台農友加入智能中心及平台大聯盟， 也邀請企業到契作平台訂購，支持兼顧食安與環境的臺灣有機產業。