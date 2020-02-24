109學年度大學學測成績公告 新北市在地就學學生表現亮眼

今(24)日大學學科能力測驗成績公告，新北巿公私 立高中職參加109學年度大學學科能力測驗五科全考之成績75級 分滿級分人數有4位，70級分以上52位， 60級分以上708位。 另五選四科選考之成績最高60級分人數有11位， 55級分以上的有234位。

新北市高中職今年表現優異的學生有市立板橋高中鄭家淇、 市立安康高中詹祐玫及私立格致高中陳國豪， 皆為新北市在地就學學生，足見推動在地就學成效顯著。

其中，市立板橋高中今年學測交出亮眼成績單，70級分以上7人、 65級分以上62人，大幅超越去年的43人， 單科滿級分250人，亦比去年增加80人， 其中數理資優班有92.6%的學生自然科超過全國前標， 語文資優班100%的學生英文科超過全國前標， 整體考生成績明顯提升。

教育局指出，本次學測表現優異的學生，多為本市國中畢業生， 上述學校更多為獲得「新北創新教育加速器計畫」補助之學校， 本計畫於新北市高中高職旗艦計畫奠定的基礎之上， 自108年開始推動，鼓勵與支持學校進行「跨國」、「跨校」、「 跨學制」、「跨領域」的各項教育合作與提出創新教育方案， 採用美國矽谷企業加速器的協作與共創精神， 透過本計畫讓各界一同與局端共同投資教育， 可提供執行方案經費與資源，協助教育創新發展與執行， 以提升本市教育競爭力與合作力， 實現跨教育階段校際間資源共享與互助合作，達成創新共好的理念， 促使更多優秀學子在地就學。

教育局提醒所有考生及家長，大考中心除了公布各考科的級分人數百 分比累計表以外，並另公布2至4科不同科目組合的累計表， 考生可藉此了解自己在不同組合中的相對表現， 另外考生若想複查成績，僅限用網路申請，其他方式概不受理， 考生可於109年2月25日至3月2日至大考中心網站（http ://www.ceec.edu.tw）提出申請。此外， 考生可查看各招生簡章，認識自己嚮往的校系並瞭解自己心目中的理 想科系之採計科目，為下一階段的入學做好準備， 教育局祝福所有的考生都能進入理想的校系。