誰看誰？台灣攝影師陳贊雲首展　挑展虛實多元觀看角度　

陳贊雲個展「藝術的向度」挑戰觀看的主客關係，十分有趣（圖/台灣英文新聞Lyla Liu） 陳贊雲個展「藝術的向度」挑戰觀看的主客關係，十分有趣（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）活躍於香港台灣兩地的攝影師陳贊雲首檔個展「藝術的向度」，由資深策展人王焜生策劃，展出26幅作品，皆為陳贊雲近年來在國際間觀看展覽時，捕捉他人觀展的片刻，目前已於台北當代藝術館登場。

同時為藝術家、策展人、爵士樂迷擁有多重身份的陳贊雲(Michael Chen)，近期推出首次個展「藝術的向度」(Seeing and Perceiving)，展出26幅攝影作品以及5台歷年使用的相機，更在展間加上鏡子製造有趣互動影像，近一步提出觀看與被觀看間有趣的主客關係，傳達藝術的多元性。



陳贊雲現於台北當代展出系列攝影作品，入口處的兩件作品無論畫中人物、色彩等皆形成強烈對比（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

由於身兼藝術顧問，陳贊雲時常出席國際藝術博覽會，憑藉自身獨特視角，拍下藝術品、觀者、及展方的三角關係，陳贊雲說「原本主動在空間看畫的人，在鏡頭前反而變成被觀看的對象」，也因此展名「藝術的向度」代表四個系列創作，分別為「虛實之間」、「真實之外」、「藝術之內」及「視覺之界」。

陳贊雲表示，這次展出的作品所拍攝的對象，是近年在國際間看展時捕捉到的，他拍下觀眾在看展的畫面，然後在個展中展出，接著也將拍下大家看展的畫面，一層接著一層的形成「展中展」概念。



「虛實之間」系列（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

其中，展出的「虛實之間」系列傳達「鏡頭下的真實也是一種虛幻」，這是透過攝影師的詮釋所建構出來脫離現實狀態的世界。藝術展覽空間為了作品而設計，觀眾置身其間頓時處在時空失序的情境裡，這些景緻像夢境又那麼真實，空間因作品而產生，又在被觀眾介入的時刻產生新的觀賞方式。

陳贊雲於美國東伊利諾大學攻讀繪畫，並獲美國南伊利諾大學攝影碩士。曾擔任香港藝術中心畫廊總監，及郭木生文教基金會、觀想藝術之藝術總監等職，同時在香港理工學院、香港中文大學校外課程部及台北視丘攝影學院教授攝影。現擔任驕陽基金會藝術顧問。

「藝術的向度」自即日起於台北當代藝術館展出至4月12日，詳情請前往官網查詢。