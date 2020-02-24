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防堵疫情居家檢疫 屏東成立隔離關懷服務中心

By  台灣英文新聞－編輯
2020/02/24 17:42
（屏東縣政府提供）

（屏東縣政府提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）因應武漢肺炎疫情需居家隔離檢疫對象追蹤管理及關懷服務，屏東縣政府今（24）日成立「居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」，除設置「關懷專線」供民眾諮詢及協助，並特別推出「屏安關懷包」，提供居家檢疫、居家隔離小叮嚀、口罩、防疫洗手皂、體溫貼片及相關支援服務專線，方便民眾在檢疫期間自我健康監測及有問題時可立即找到諮詢管道。

屏東縣長潘孟安表示，配合中央防疫需求，已於1月24日成立二級指揮中心，掌握中央防疫中心通報的案例，累計全縣居家隔離及居家檢疫者有614人，目前只剩居家檢疫157人，另外69個通報疑似個案也全部排除。

縣長潘孟安指出，為了保障家人及大眾健康，居家隔離檢疫者配合中央防疫政策，14天暫失自由不得外出，生活上必然有許多不便，如就醫、用餐等問題，縣府特別整合各局處相關資源，成立居家檢疫及居家隔離關懷服務中心。

居家檢疫及居家隔離關懷服務中心設置「關懷專線」(08)7326008分機5000-5005，由六個主要局處進駐提供民眾諮詢及協助，服務時間為每週一至週五，上午9時至下午5時，如遇夜間及假日，可利用語音錄製由中心人員隔日回覆，若有緊急事件亦可直接撥打1999專線及時處理。

屏東縣政府提醒民眾在居家隔離檢疫期間，應遵守政府各項防疫規定，不外出、不搭乘大眾交通工具，以免違規受罰，並落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風，降低社區感染的風險，如有任何問題皆可撥打中心專線尋求協助。
武漢肺炎
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