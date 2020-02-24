【武漢肺炎】滯留湖北血友病少年和母親　晚間11點搭長榮班機返回台灣

滯留中國湖北的血友病少年母子24日晚間搭機返台，疾管單位人員在桃園國際機場機坪嚴 密檢疫，隨後將兩人載至醫院採檢隔離。中央社 滯留中國湖北的血友病少年母子24日晚間搭機返台，疾管單位人員在桃園國際機場機坪嚴 密檢疫，隨後將兩人載至醫院採檢隔離。中央社

更新時間: 2020-02-24 23:47

首次發稿: 2020-02-24 16:52

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 武漢肺炎疫情延燒，滯留中國湖北的血友病少年，今天(24日)晚間約10時46分在母親陪同下，搭機返台。

中央社報導，疾管單位人員在桃園國際機場機坪嚴密檢疫，再由救護車將2人載至醫院採檢隔離。

這對母子今晚終於踏上台灣土地，疫情中心搭配陸委會及海基會，部署作戰計畫，從上午緊急指派護理師赴成都與母子會合，到通知長榮航空，不到24小時成功接回母子。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天傍晚在記者會中，回應媒體詢問何時知道血友病少年將返台，他表示，大陸委員會、海峽交流基金會與對岸團體溝通，「已經溝通好就盡速辦理」。

一名不便具名但熟悉相關流程人士表示，今上午之前獲知此消息，血友病少年母子兩人能夠離開武漢回台是「特例」安排，因血友病少年有健康風險，特例是考量醫療及人道救援，解除少年被迫斷藥的人道危機。

疫情指揮中心指派一名護理師下午隨長榮班機到成都，並在機上準備隔離裝備，在成都登機前，會先測量母子的體溫，若有發燒不能上機，若沒有發燒，將由護理師協助進行隔離衣等裝備著裝。

目前兩岸直航班機，在中國只剩北京、上海、廈門及成都等4個地點5條航線（上海有兩個機場），就在這名護理師搭上前往成都的班機前，血友病少年及母子已從湖北荊門市到了大約800公里外的成都，母子倆為何能特准撤出荊門市，這個過程疫情中心不得而知。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝說，日前因提前整備到武漢接回滯留台人的包機事宜，早已整備志願隨機的醫護人員。他今天上午接到相關訊息，立即啟動作業，也找到時間和文件整備都齊備的護理師幫忙。

據長榮航空知情人士表示，今天上午接獲血友病少年與其母子將要搭機的消息，未被要求特別高規格防疫，母子倆及護理師一起登機後，與其他乘客一樣都戴著口罩。

長榮航知情人士說，母子倆及護理師全程戴著口罩，沒有用餐，空服人員因為不必去服務他們，也沒有近距離密切接觸，所以沒有穿著隔離衣。

雖然血友病少年的父親日前曾到高雄醫學院附設醫院拿救命藥劑，而且劑量可用到3月中。但是據了解，因為送藥進武漢需耗費多日，少年還沒拿到藥。

了解內情者表示，若少年遲不用藥，可能會有健康風險，基於醫療需求和人道的考量，台灣相關單位協助母子回台事宜，並認為是「特例」安排。

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滯留湖北血友病少年和母親 據悉晚間11點搭長榮班機返回台灣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中國湖北荊門台商協會長簡俊男24日證實，滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，將搭乘長榮航空，預計今天（24日) 晚上10時44分左右抵達台灣。簡俊男表示，經過一個多星期奔走溝通，在各方協助下才能完成這項任務。

《聯合》引述簡俊男透露，馬姓女台胞和兒子小宇自封城後，就沒踏出家門一步，在成行前，也就是23日在當地人民醫院，進行了醫生健康證明診斷，也抽血檢驗並且做了CT檢查，一併帶回台灣。

患有血友病的小宇和母親年前回湖北探親，沒想到遇到多地封城，未能搭上首批包機返台，不幸當時攜帶兩劑針劑已用盡。衛福部長陳時中表示，已在2月20日開出第二批藥物，共四針劑，透過管道託給家人，藥量足以用到3月28日。但簡俊男23日傍晚說，第二批針劑至今並未送達中國，2月28日將進入待藥危險期。

簡俊男指出，湖北多地封城後，出入各城市必須先取得通行證，才能開車離開湖北。因疫情關係，兩岸航班多個航點停航，他們將開車到1000公里外的成都機場搭飛機返回台灣。

中央社報導，我疾管單位與航空公司特別在機上準備隔離裝備，做好嚴密防護。

報導引述衛福部疾病管制署與航空公司人員表示，為了安全戒護少年與母親返台，特別在飛機上準備好隔離衣、頭罩、口罩、護目鏡等防護裝備，讓血友病少年與親人在搭機時穿著。

航空公司也表示，執勤的機組員與旅客，也會做好各項防疫措施，班機將於晚間從四川成都返台，預計10時40分降落。

行政院大陸委員會昨(23)日證實，滯留中國湖北省的血友病少年是兩岸婚姻在台所生的子女，具有中華民國國籍。

陸委會聲明表示，血友病少年的母親原為中國籍，與少年的父親（台灣人）結婚後來台，並已依規定程序定居，取得台灣身分證多年。

滯留湖北的血友病少年小宇, 沒搭上3日抵達桃園機場的武漢台商專機（圖/中央社檔案照片）。