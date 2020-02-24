武漢出城令朝令夕改！ 大批網民憂「這中間誰出去了？」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎快速擴散，中國為防疫於1月23日嚴格封鎖湖北武漢市，昨日屆滿1月。今（24）日上午當地政府宣佈，准許因特殊疾病治療等原因必須出城的外來人員離開，需錯峰出城。但此通告一出，招來大批民眾反對，武漢官方緊急撤回通告，維持封城決定。

官媒《新京報》今（24）日上午宣佈《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的通告》（第17號），因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在武漢外地人員可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

消息一出引發外界嘩然，許多滯留武漢的外省人把握時間離開，但是社群網站微博上，大批網友擔心疫情尚未受到控制，若他們是無症狀的患者，這一放又將是新一輪感染高峰！

有網友表示「自私點說他們減壓了，城外的人卻更有壓力了」「還沒有控制好就敢那麼快放出來？經濟主體要緊還是百姓的生命要緊？」「如果這些出去的有確診，該怎麼收場？」

許是民眾反彈聲浪太大，僅在出城令4小時後，武漢官方政令急轉彎，表示「第17號政策未經指揮部研究和主要領導同志同意發布，相關人員已被嚴肅批評處理」，並表示「出城令」無效，仍維持嚴格封鎖管控，嚴格人員管控。

（圖/ 翻攝自微博）

武漢官方這一政策自打臉，讓民眾摸不著頭緒。有網友表示「所以這中間放出去的那幾批後台有多硬？」「武漢政府完美落實朝令夕改」「政府的公信力呢？」「發個通告跟小孩子玩家家酒」

根據中國國家衛健委統計，湖北省累計確診人數6萬4287人，2495人死亡，其中武漢市有4萬6607人確診，將近2000人死亡。