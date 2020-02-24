移民青年大使化身防疫小尖兵 帶給民眾多元洽公體驗

移民青年大使陪伴在臺生活的外籍人士度過難忘的「西洋聖誕節」，為聖誕樹綁上親筆寫下的祝福小卡(移民署高二站提供) 移民青年大使陪伴在臺生活的外籍人士度過難忘的「西洋聖誕節」，為聖誕樹綁上親筆寫下的祝福小卡(移民署高二站提供)

「嚴重特殊傳染性肺炎(簡稱武漢肺炎)」疫情未見緩和，政府持續呼籲民眾維持勤洗手良好習慣，全民共同落實防疫工作；移民署南區事務大隊高雄市第二服務站透過與策略聯盟文藻外語大學等多校合作，讓高屏地區大專院校實習生化身為「防疫小尖兵」，當民眾到服務站洽公時，提供額溫測量、酒精消毒、洗手台配置洗手乳等措施，同時也向每位民眾宣導防疫觀念及最新訊息，防堵疫情擴散。

更厲害的是，實習生擔起新頭銜–「移民青年大使」！一同搭上「到府關懷、宅配愛」之行動服務列車，踏進市區、走入偏鄉，與移民署並肩關懷新住民及移工，為移民服務工作注入青春的活力。「移民青年大使」儼然成了高雄市第二服務站的活招牌，參與各國節慶，並與洽公民眾互動，例如：「泰國水燈節」、「印尼聖紀節」及「西洋聖誕節」等活動，都獲得許多民眾的鼓勵及讚許；欲辦理居留證的印尼籍Niya表示：「移民青年大使真的好可愛，她們學習用印尼祈福的問候手勢向我打招呼，感覺超親切、很感動！」除此之外，站內的通譯及志工大姊更是讚不絕口，常說這幾位年紀輕輕的移民青年大使帶來許多歡笑，帶動氣氛活絡。

參加實習的吳同學表示：「實習生活處處讓我驚豔，來到高雄市第二服務站服務，除了深入體驗公部門業務運作的實況，也學習到『危機處理』的技巧，對於民眾的申請案件及臨時緊急性的問題，甚至到這次防疫期間的作為，都讓我們見識到碰到危機該如何因應，才能將事情處理的最完善。而且輔導員也常無私地分享許多人生經驗及體悟，我相信這在其他實習單位都很難學得到的！」。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，透過實習課程，讓青年學生有個體驗及認識公部門業務的機會，強化年輕學子們的國際觀及文化包容，同時藉由實習生擔任移民青年大使的期間，協助加強宣導武漢肺炎防疫知識及相關作為，深化防疫網絡，讓民眾資訊不漏接，若有任何防疫相關入出境及證件相關問題，歡迎至移民署網站「境管措施及防疫專區」閱覽最新資訊，或撥打該署外來人士在臺生活諮詢服務熱線：0800-024-111，也可以至各縣市服務站洽詢。(新聞轉載自新住民全球新聞網)