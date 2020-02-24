資通新南向 貿協舉辦緬甸暨印度商機研討會

外貿協會辦理「資通訊產業緬甸暨印度商機研討會」為海外新展暖身(左起)台北世界貿易中心駐孟買辦事處彭皓治主任、資策會國際處王洪謙組長、外貿協... 外貿協會辦理「資通訊產業緬甸暨印度商機研討會」為海外新展暖身(左起)台北世界貿易中心駐孟買辦事處彭皓治主任、資策會國際處王洪謙組長、外貿協會葉明水秘書長、仰光台灣貿易中心廖隆銘主任、外貿協會展覽業務處施玉霞處長(翻攝自貿協網站)

為協助企業搶攻緬、印資通訊商機，外貿協會連續3天在桃園、新竹、臺北舉辦「資通訊產業緬甸暨印度商機研討會」，為全新「緬甸暨印度資通訊系列展(COMTECH)」暖身起跑。3場研討會，吸引130逾人到場聆聽，線上直播2小時內即累積427次觀賞，顯示業者對緬甸及印度市場充滿興趣。

外貿協會秘書長葉明水於開場致詞時表示，緬甸及印度政府紛紛推動國家級計畫，對於資通訊設備、數位化解決方案、智慧城市、消費性電子產品及電競相關產品需求日益提高，例如印度政府推出智慧城市政策(Smart Cities Mission)，利用資通訊科技與應用改善城市環境與發展。臺灣擁有資通訊產業實力，更應該把握商機，即早進入當地卡位布局。

研討會邀請市場專家分享兩國經貿趨勢與產業發展現況，資策會國際處王洪謙副組長提到在美中貿易戰的大環境下，全球電子供應鏈開始遷徙，印度成為電子供應鏈轉移的新基地之一，全球大廠紛紛進駐布局。台北世界貿易中心駐孟買辦事處彭皓治主任則表示，印度積極建設德里-孟買、孟買-班加羅爾等四條串連全國主要城市的工業走廊，打造數位化新城市，創造電子化交通控制、電子收費、水資源與廢水回收、再生能源等龐大需求。臺灣整合硬體設備與軟體服務經驗豐富且實力雄厚，可趁勢建立雙邊合作，創造雙贏。

為協助資通訊業者進入成長飛速的緬甸及印度市場，外貿協會打造全新系列展—9月11日至12日舉辦之「緬甸資通訊暨電競展(COMTECH Myanmar)」及10月29日至31日舉辦之「印度資通訊暨智慧城市展(COMTECH India)」。另，貿協預計規劃參訪緬、印指標進口商、經銷零售商及智慧城市，例如緬甸的KMD、Unique Commercial及Technoland，印度的Aurangabad工業城，以延伸廠商參展效益，搶奪先機。（新聞轉載自新住民全球新聞網）