【澄清LINE訊息】台灣新北市中和區有509人居家隔離　「沒事最好少外出」？

居家隔離或檢疫者, 在規定的14天隔離期當中,是完全不能外出的唷 (圖/台灣英文新聞) 居家隔離或檢疫者, 在規定的14天隔離期當中,是完全不能外出的唷 (圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 最近 LINE 流傳一則訊息，內容為「中和有509人的居家隔離人數」、「沒事最好少外出」等訊息，並附上一段 YouTube 新聞影片。

這可能是好友之間基於互相關懷的一則提醒訊息，但語意有些模糊不清。事實上這段在2月21日上傳YouTube的影片，是新北市中和區公所成立「中和區居家檢疫關懷中心」的關懷單位，提供協助電話關懷居家檢疫者的貼心服務。希望居家隔離者在14天當中能安心在家，不要外出趴趴走，否則屬違法行為。

如果居家檢疫或隔離者都乖乖在家，一般民眾當然就可以比較放心，正常過生活並且做適當的自我保護，也不需要自己嚇自己。

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根據《聯合報》今天(24日) 報導，全台迄今累計居家檢疫者近三萬人，逾二萬人仍在列管中，為加強對居家檢疫及隔離對象的追蹤管理，中央流行疫情指揮中心昨(23日)宣布，三月一日起，全國22縣市共同推動「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，各地政府需成立服務專線，與中央密切配合防疫。

而新北市早在20日已率先成立居家檢疫關懷中心，今將發送防疫關懷包，提供三千組影片及購物等服務，希望檢疫者快樂在家宅14天；新竹市、桃園市昨也跟進成立，屏東縣今天成立。

據了解以桃園市來說，目前居家檢疫人數尚有2000人。新北市居家檢疫人數累計則超過6千人，市府表示，居家檢疫者十四天不得外出，生活必然有許多不便，包括就醫、用餐及垃圾清運等問題，地方政府必須給予照顧、因此在20日成立居家檢疫關懷中心。

中和區武漢肺炎居家檢疫對象有509人，為強化居家檢疫追蹤管理及服務，中和區公所20日在公所6樓成立「中和區居家檢疫關懷中心」並設置專線，結合公所50位同仁及20位志工等人力，除了每天的電話關懷外，也會協助生活事務，包括送餐、就醫、甚至垃圾廢棄物處理等，讓檢疫者獲得妥善的照顧(LINE訊息原始影片超連結)。

中央流行疫情指揮中心昨(23)日發布新聞稿表示，為落實居家檢疫及居家隔離措施並完善服務網絡，針對檢疫及隔離對象的追蹤管理，指揮中心已於2月20日召開「地方政府執行居家檢疫及居家隔離措施協調會議」，邀集地方政府就涉及層面進行全面盤點，針對指揮體系、第一線人員橫向聯繫、各項策略分工及諮詢整合專線建置等進行討論，確立「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，預計3月1日上路。



指揮中心表示，「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」由22縣市共同推動，重點綱要包括對象關懷、就醫協助、交通安排、生活支持及專線服務等，預計將於2月26日規劃完成，並於3月1日開始運作，以確保民眾於居家檢疫及居家隔離期間能獲得各項生活、心理及就醫支持，鼓勵配合防疫措施的民眾落實居家檢疫及居家隔離作業，降低民眾對居家檢疫及隔離對象的對立，提升全民防疫信心。

中國武漢肺炎（COVID-19/新冠肺炎）疫情升溫，對於可能有被傳染疑慮者，政府與衛生單位相關處理措施分成3種即居家隔離、居家檢疫及自主健康管理，其中居家隔離(針對確定病例的接觸者)、居家檢疫(針對具有中港澳旅遊史的民眾)都不得外出，也不得出境或出國及搭乘大眾運輸工具。

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