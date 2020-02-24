美民主黨總統參選人桑德斯：若中國武力犯台 絕不袖手旁觀

美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）在訪問中被詢及，倘若中國武力犯台，他是否會下令採取軍事行動，他給予肯定答案，表示美方不會袖手旁觀。

桑德斯在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）中說：「確實會，沒錯。我的意思是我認為我們必須向世界各國表明，我們不會袖手旁觀並讓侵略情事發生，絕對不會。」

桑德斯表示，如果他當選總統，「絕對」會有必要動武的情況，為保護美國利益和支援盟友，他會動用軍隊。

他也表示，他將願意與北韓領導人金正恩會面，如同現任總統川普曾會晤金正恩。

桑德斯說：「沒錯，我每件事都曾批評川普…但與敵方的人會面，對我來說不是壞事。」他還說，他認為川普先前「沒準備好」就與金正恩見面。去年在越南河內的「川金二會」以無協議告終。

桑德斯在民主黨總統提名初選領先，昨天在內華達州民主黨黨團會議大勝。自詡為民主社會主義者的他在外交和安全政策方面，開始引發外界進一步檢視。不過他曾否認自己是和平主義者。

這位佛蒙特州聯邦參議員被問到，若他身為三軍統帥，在何種情況下會部署美國軍隊。桑德斯回說：「在美國人民受到威脅時，這是肯定的，還有我方盟友受到威脅時。我相信北大西洋公約組織（NATO）。」

「我認為，在一切條件不變的情況下，美國應該與其他國家聯盟合作，而非單打獨鬥。」