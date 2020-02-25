〈時評〉經濟受新冠肺炎衝擊大　現金為王

全球股市悲觀氣氛籠罩，幾乎全面看空，新冠肺炎影響層面相當深遠，今年1月份台灣外銷訂單金額只有353.1億美元，大減12％，為近7年來單月最大減幅，預料2月份外銷衰退更嚴重。台灣經濟現在面臨內需不振，外銷驟減，兩面夾擊狀況下，股市看空，是很正常的事，投資人現在一定要記得股市名言：現金為王。多保留現金，伺合適時機再危機入市。

美國道瓊工業指數24日收盤大跌1031.61點，那斯達克指數跌355.31點，S&P跌111.86點，至於英、德、法、荷，日，港等地股市，都是一片慘跌，台灣雖然開低走高，穩住小紅盤，但是未來變數仍多，投資人不能不謹慎。

中國一直是台灣最大的出口市場，佔台灣出口金額47％，台灣每年賺取中國800億美元外貿順差，如今新冠肺炎疫情嚴重，台灣經濟受到衝擊並不意外。疫情據估計要到今年4月達到高峰，因此，上市櫃公司今年上半年的財報，普遍應該會很難看，投資人要有心裡準備。

經濟部原先期望今年2月份外銷訂單能夠成長21.1%到26.3%，但是現在只敢期待有9.7%到14.9%的増幅就不錯了，而且萬一疫情更嚴重，恐怕又是負成長，那問題更麻煩，衝擊產業應該非常廣泛，時間會拉長到半年以上。

其實今年一月份疫情對台灣的衝擊還不算大，影響訂單大約只有2、3億美元，約佔外銷0.6%，二月份才是真正衝擊的開始，預估訂單至少減少30億至35億美元，使得現今台灣經濟現況備感艱辛，政府的紓困措施一直推出，希望能緩和企業的壓力。

面對景氣挑戰如此，投資人要注意避開哪些風險較高的股票？一般來說，依序為應該是光學器材、橡膠、機械、資通訊、工具機及基本金屬製品，有關這些上市櫃公司，投資人要買進的時候，一定要考慮再三。

新冠肺炎的衝擊，企業界非常敏感，66%認為有負面影響，只有2%的企業表示訂單增加。今年一月份上市櫃公司營收總額2．63兆元創新高的家數只剩24家，有11家申請延後公告營收。

企業營收受到影響的幅度究竟有多大？以鴻海為例，今年1月營收3645.65億元，去年同期是4140.95億元，減少495.3億元，衰退幅度達1成3，郭台銘還特別趕到鄭州，親自督軍開工問題。廣達今年1月是629.58億元，去年同期是849.25億元，衰退219.67億元，跌幅3成4，英業達今年1月293.78億元，去年同期是454.73億元，減少160.94億元，減幅3成5，宏碁今年1月135.53億元，去年同期166.58億元，減少31.05億元，減幅18.64%。科技股的營收，還沒有到2月，就已經非常辛苦了，可以預見2月份更艱困。

更令人擔心的是中美科技大戰似乎沒有止息跡象，如果真如外界傳言，美國要嚴限台積電不得銷售晶片給華爲，那台積電失去第二大客戶，業績立即衰退15%，屆時不要說「護國神山」美譽立即褪色，股價恐怕還守不住300元，直接影響台灣經濟發展。

政府的信心喊話或護盤，也只是給股市打打氣而已，緩解投資人的壓力，根本無法真正解決股市危機，經濟不景氣究竟會嚴重到什麼程度？目前無人能料。

面對經濟風險至此，股市投資人的因應策略為何？保守、保守再保守，如果真的非常想投資股市，大概只能買一些食品類股、油電瓦斯、金融股，其他只要涉及進出口貿易，或依賴中國市場的標的，風險恐怕都要到第一季結束，才能知道影響有多大。

現金為王，這句股市至理名言，再次驗證為真。