超逼真！英國硬漢藝術家「半滿水」謙卑人生　亞洲首展台北尚凱利登場

(台灣英文新聞/文化組 台北採訪報導)英國硬漢藝術家James White秉持「半滿水」的處世哲學，黑白油畫創作巧妙結合東西方文化，在花花綠綠的藝術圈中更顯突出，亞洲首次個展自即日起於尚凱利藝廊展至3月27日止。

英國藝術家James White（詹姆斯・懷特）甫於台北當代展出，畫功精美的黑白油畫常被誤認為成攝影作品，更在眾多色彩豐富的繪畫中脫穎而出，這次受到尚凱利藝廊（Sean Kelly Asia）的邀請，於台北舉行亞洲首次個展（JAMES WHITE New Paintings），特別為該空間創作10件新作。

懷特表示，他的創作靈感來自日常生活，像是檯面上的破片、開著的水龍頭等，其中，這次展出的作品中，可見破碎的玻璃杯創作，來自到義大利渡假時所見，他希望觀眾會想是誰打破玻璃杯、曾經發生什麼事等問題，激發大家想像力開啟對話的空間。



懷特新作(圖/尚凱利藝廊)

擅長捕捉生活中片段的懷特，在習以為見的物件中注入故事性。其中，創作中可見一扇半掩的門，或許大家會好奇門後藏的是什麼？而他透過繪畫凍結時間並使之永恆，，寧靜優雅的畫作佇立在喧囂中，也讓平凡的小事變得不平凡，希望藉此提醒大家打開心胸多觀察。

懷特透露，裝滿半瓶水的玻璃杯更是創作中常見的題材，因為「半滿的容器才能裝進更多的東西」，提醒自己為人處事要謙卑；另外，透過黑白繪畫的呈現，去除多餘色彩讓萬物回歸到原有的純淨樣貌，焦點也更能專注在創作細節上。



懷特新作(圖/尚凱利藝廊)

懷特分享,曾經有位女性收藏家跟他的代理畫廊提及，她不喜歡懷特的系列飯店創作，也不想收藏任何一幅，這讓他很不解也很好奇，因為「那一系列的創作畫的是他到飯店出差，私人用品放在房間桌上的畫面，很普通也很平凡！為什麼會引起這麼激烈的情緒？」

最後懷特突破心防讓女性藏家終於鬆口，她說「因為那些飯店的場景，讓她想到她的老公在外出差外遇，並在飯店搞婚外情！」有趣的是，勇於正視婚姻觸礁的藏家，最終還是收了懷特該系列作品。

懷特1967年出生於英國，現居住於倫敦，2020年6月將參加法國Fernet Branca基金會和德國MARTa Herford美術館的展覽。同時，創作由英國倫敦著名Saatchi、德國Olbricht Collection、挪威奧斯陸Kisterfos博物館及美國達拉斯Goss-Michael基金會所收藏。