【武漢肺炎】台灣超前防疫民眾滿意　政府滿意度創1996年總統民選以來最高　

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）武漢肺炎疫情全情升高，近一周南韓日本確診數飆升，而早在一月中春節前就嚴陣以待的台灣，幸能在兩岸人民密切交流活動下仍能嚴守二位數的確診病例，最新民意調查揭露，民眾對於政府滿意度來到歷史新高，顯示國家超前防疫，民眾有感很滿意。

春節期間蔡英文政府因應疫情全員繃緊神經，疫情指揮中心每日公布最新疫情發展狀態及政府防疫處置，更善用社群媒體LINE寄發資訊，疫情資訊透明民眾超有感。為因應可能的防疫需求，蘇貞昌也早在一月中就宣布口罩禁出口令，面對搶口罩荒迅速明確做出因應，緊接著祭出限買令，讓民眾儘可能都買得到口罩。而為降低醫護人員對隱暪旅遊史患者誤判病情，政府迅速結合民間力量將個人出國旅遊史結合進入個人健保卡中，處處展現台灣政府超高效能。

財團法人台灣民意基金會24日召開二月全國性民調發表會。最新民調顯示，二十歲以上台灣人當中，逾68%贊成蔡英文國家大事的處理方式，出現罕見的高人氣，同時蘇貞昌內閣的施政表示更是創下新高，近七成受訪者表示滿意，不僅創下蔡政府前後三任內閣最高滿意度，也創下1996年第一次民選總統以來內閣施政的最高滿意度記錄。

民調針對武漢肺炎疫情的民眾感受進行提問，有高達97.6%台灣民眾認為目前疫情在中國是嚴重的，其中認為非常嚴重高達88%。至於對於中共處理疫情的能力，僅21%相信中共有能力控制疫情全面擴散，但高達67%不相信。

至於戴口罩問題，搭乘大眾運輸工具通勤的受訪者中，高達70%表示搭乘會戴口罩，17%表示多數時候戴，7.6%表示有時戴，4.9%表示從來不戴，表示絕大多數民眾搭乘大眾運輸工具時會戴上口罩，僅5%會聽從政府建議健康民眾可不戴口罩。關於口罩不足的問題，有45%表示擔心家中口罩不夠用，54%表示不擔心。

至於民眾對於接下來幾個月疫情發展變好變壞，受訪民眾看法分歧，樂觀與悲觀者分別占40%及46%。對於蔡政府的控制疫情信心程度，高達86%表示基本上有信心，僅一成表示沒有信心。

關於武漢肺炎防疫期間蔡政府的兩岸表現，有72%表示基本上滿意，另有18%不滿意，滿意比不滿意高出約54個百分點，創下蔡政府上台以來兩岸表現最受肯定記錄。

值得注意的是，在台灣認同的問題上，高達83%認為自己是台灣人，僅5%認為自己是中國人，另有7%為雙重認同。這項發現顯示，在武漢肺炎嚴重威脅下，台灣認同急遽升高至歷史新高點，同時中國認同與雙重認同數量皆減半，來到近30年來新低。

此次調查訪問期間為2月17至18日兩天，以全國為範圍的二十歲以上成年人抽樣，有效樣本1079人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。