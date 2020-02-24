台灣設計研院首推循環設計展　揭露舒適生活背後代價

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣設計研院和經濟部共同推出「下十年，循環設計展」，從日常角度切入並揭露大眾習以為常且忽略的一面，展場使用可回收材料十分環保，該展自即日起松山文創園區台灣設計館展至6月14日止。

台灣創意設計中心升格台灣設計研院第一年，攜手經濟部工業局推出「下十年，循環設計展」，由REnato lab策畫從新的觀點日常主題切入，用直觀的圖表揭露舒適生活背後我們所付出的代價，及部分產業結合設計找出機會點的改變革新，期許凝聚微小的改變，成為轉換世界未來的面貌與影響力。

台灣設計研院表示，自然資源的再生速度已追不上人類的消耗速度，「地球超載日」每年持續提前出現。此次展覽以設計思考貫穿產業生命週期各個階段，從原料、設計、製造、銷售、使用、回收及再利用等環節，全面性檢視如何運用循環設計策略轉化成實際行動，邀請國內外32家業者40個循環設計案例，如2018合勤科技參與工業局的循環設計輔導，完成全球首創、使用100%電子廢棄物回收塑膠的網狀路由器系統。



台灣設計研究院董事長張基義(圖/台灣設計研院)

此外，有別於一般展覽的木作施工與一次性大量耗材，本展覽使用可回收再生材及可重組再利用的物件，比如展示桌架，桌板為廢棄衣料重製的「衣纖木」，底座為金屬組合鋼架可重複使用；並展場之活動背板說明牆，以雙透布取代以往珍珠板，布料後續可再製為紀念禮品，透過設計達到最少的浪費、零廢棄目標。

展覽的入口處透過氣候變遷、環境災害等現況，讓民眾了解地球生態透支超載的危機問題； 6大主題區則藉由「食物」、「時尚/紡織」、「居住/物件」、「電子/電器」、「塑膠/包裝」、「城市」等6大日常生活主題，及全球40件具循環設計特點的產品及服務，說明設計如何改變現有痛點，在經濟發展與環境永續間達成平衡。

值得一提的是，未來議題區為「知識分享」平台，彙整2020年全球循環設計議題相關活動事件，及至2030年此10年間，各個國家與企業的循環經濟相關資訊；另外， 櫥窗設計配合6大議題運用6大廢棄素材，如食物(蚵殼)、紡織(舊衣服&織品碎料)、居住物件(家具&木工廢料)等，提出6個思考問題，期待民眾的共同探索。

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台灣設計研究院董事長張基義(中)與策展單位及廠商代表(圖/台灣設計研院)



展覽現場(圖/台灣設計研院)