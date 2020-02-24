美國經典監獄片《刺激1995》重返大螢幕　台灣上映地點揭曉

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導） 美國經典監獄片《刺激1995》上映25週年紀念，由奧斯卡得主摩根·費里曼演出，將於全台灣18家戲院播出，帶領影迷重返鯊堡監獄中刺激的生活。

美國經典劇情電影《刺激1995》（The Shawshank Redemption）於1994年上映，改編自暢銷作家史蒂芬·金（Stephen King）的原著，由提姆·羅賓斯（Tim Robbins）及摩根·費里曼（Morgan Freeman）帶來精采演出，已成為風靡全球影迷且百看不厭的經典監獄電影，更榮登國際電影網IMDb 票選為史上最佳電影。

劇情主要圍繞著因冤案入獄的銀行家在鯊堡監獄中的生活，闡述希望、自由、體制化等概念。入獄的年輕銀行家被誣告殺害妻子及她的情夫，被判終身監禁入獄，斯文的他在獄中面對種種欺凌，但他選擇忍下來等待機會反擊，並且透過自己長才幫助長官處理稅務，慢慢贏得信任，最後憑藉智慧及專業逃出重圍。

《刺激1995》緊湊的劇情到現在依舊讓許多影迷津津樂道，為紀念該片上映25周年，華納電影公司公布，該片將在3月13日重新登上台灣18家戲院大銀幕，詳細場次也將陸續於官網公告。

25 週年重映計畫戲院：

台北 信義威秀影城

台北 國賓大戲院

台北 美麗華大直影城

台北 長春國賓影城

台北 南港喜樂時代影城

台北 誠品電影院

台北 光點華山電影館



新北市 板橋秀泰影城

新北市 永和喜樂時代影城



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