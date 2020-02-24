〈財經主筆室〉當年499之亂業者全輸 如今捲土重來意在5G？

還記得2018年電信業者價格競爭引發的499之亂嗎？由於24個月的綁約期最近即將到期，很多台灣大及遠傳客戶近來陸續傳出接獲簡訊，電信商紛紛推出無痛續約方案，讓原本綁約24個月的499用戶，能夠免費無條件續約30個月，台灣大更用原本488學生方案，來讓老客戶能提前續約使用，台灣大及遠傳這種破盤搶續約客動作，逼使著中華電信也虎視眈眈的蓄勢待發中，難不成電信業另一次499之亂又將開打了嗎？

2018年4月，遠傳、台灣大哥大率先針對軍公教身份提供499的方案，造成中華電信客戶移轉，此舉讓中華電信董事長鄭優決定對全民開放499方案，在5月全面開啟價格戰，台灣大和遠傳在中華電信全面開放後，也決定後續跟進，期間造成台灣民眾搶辦熱潮，並且引發基層勞工過勞、4G行動網路速度可能降低等後續爭議事件，這就是所謂的「499之亂」。

499之亂活動結束後，到底各家業者增加多用戶呢？官方的資料是中華電新增144萬申辦量、遠傳與台灣大則各增加約30萬申辦的客戶。但若仔細計算499之亂前後的2018年4月至5月，中華電總用戶數從1041.6萬成長至1052.2萬，成長10.6萬；遠傳總用戶數由714.3萬減少至713.1萬，少掉1.2萬；台灣大總用戶數由715萬增至721.4萬，增加6.4萬。

中華電在這場戰役中看似佔了優勢，但499之亂後電信業者應該都是輸家，降價就代表營收減少，就會影響獲利，緊接著股利也會跟著減少。據統計，中華電2018年每股稅後4.58元，為2010年以來的新低，台灣大2018年每股稅後5.01元，為2012年以來新低，遠傳2018年每股稅後2.88元，也是2013年以來新低，2019年各家公司獲利表現也不如過去。

NCC近日完成5G第二階段的「位置」競作業，總計5G頻譜競標兩階段總標金貢獻國庫高達1421.9億元，其中5G首波頻譜標金就高達1380億元，財力最好的中華電花462.93億元、遠傳410.12億元、台灣大197.08億元、台灣之星197.08億元、亞太電信4.12億元。雖然5G標金成本花費讓人覺得實在太誇張，但台灣5G執照可以使用20年之久，這筆標金若以分年攤還金額來算，對口袋極深的電信業來說應該只是零頭。

業者指出，台灣5G頻譜標金雖高，但如果這20年的執照沒標到，結果會更慘！有分析師就認為這高達千萬元以上標金，未來5G資費可能得訂在2000元以上，業者才可望能夠回收成本，讓不少人擔心消費者根本會用不起，但有政府官員表示，為了要賺錢，電信業者一定會訂出一個市場可以接受的價格，不會搬石頭砸自己的腳，只是如何回收成本，各家業者各有各的盤算。

當年499之亂的目的就是搶用戶、搶市佔率，所以4G價格戰當然無可避免發生，電信業者都想要有最多的用戶，也必須擁有最多的用戶，才能延續之前經營策略模式，以保障在5G時代的優勢，但4G已經進入低資費時代，電信商未來要如何促使用戶從4G轉5G？而5G資費肯定比現在499高出許多，用戶究竟會選擇價格，還是選擇網速？電信業者先不管未來結果究竟如何，如今首要工作是搶人大作戰為重，499大戰再次開打似乎很難避免。