春遊凱達狂饗曲 限時優惠任你拿

台北凱達大飯店附近有哪一個賞櫻景點? 沒錯! 就在中正紀念堂，賞櫻不用跑太遠，來凱達入住，再來「百宴自助餐」享用季節限定櫻花菜色。凱達櫻花季推出VIP饕客回饋專案，祭出餐飲超殺優惠三重奏，第一重饗禮：百宴自助餐2人同行一人半價，

3人同行一人免費的超值優惠﹔第二重優惠：即日起至5/30止，來凱達任一餐廳用餐發票金額滿1,000元即送300元餐飲抵用券(宴會廳除外)，累積優惠無上限﹔第三重獨家好康：凡於凱達任一餐廳用餐，憑發票（不限金額）就可以加購價1,400元(含稅)入住價值10,780元的精緻雙人房(不含早，限當日使用)﹔入住再送季節限定櫻花御飯糰！喜愛凱達美食的好朋友們，趕快揪團回凱達享好料。

賞櫻期間，台北凱達大飯店-百宴自助餐為您推出櫻花季限定菜色，有「粉紅明太子焗生蠔」粉色焗烤醬，奶味濃郁覆蓋在鮮甜生蠔上，一咬下去嘴裡頓時充滿櫻花香，口感輕爽不甜膩，「妃色櫻花壽司」粒粒飽滿的米飯揉進櫻花，增添粉嫩色系，還有「櫻花水信玄餅」將櫻花融入玄餅裡，口感軟Q帶有櫻花的香甜芬芳，即將擄獲少女的心，繽紛浪漫感爆棚。餐後甜點「櫻花奶酪」、「粉色慕斯」、「緋紅千層薄餅」，讓你盡情享用，滿滿的櫻花淡香充斥口中。

同時，台北凱達大飯店也獻出超級訂房優惠，精緻雙人房一晚只要1,600元起， 趕快安排春遊追櫻小旅行，跟著凱達的腳步，一起搭上超狂優惠的列車! 活動詳情請上官網查詢。