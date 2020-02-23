南華大學完善港澳生居家檢疫環境 啟動安心就學機制

基於新冠肺炎防疫優先考量，中央流行疫情指揮中心決議，自2月11日起暫緩港澳人士及學生來台，為避免影響學生就學權益，南華大學已規劃「安心就學」機制，將透過同步及非同步遠距教學等方式幫助港澳生學習，把疫情對學業的影響降至最低。

南華大學共有20名港澳生(香港生12人，澳門生8人)，寒假期間有兩位港生留在台灣，目前已從港澳返台學生共有16位，在校方安排下，分別有4位進行自主健康管理及12位進行居家檢疫。

南華大學校長林聰明表示，為避免群聚感染及維護師生健康，已啟動自主管理與居家檢疫機制，並安排完善的獨棟宿舍空間提供給返校的港澳生進行居家檢疫。學生居家檢疫期間，校方已發放檢疫袋(內含居家檢疫通知書、體溫紀錄表、體溫計、漂白水1罐、酒精消毒液1瓶、口罩、小垃圾袋)，請同學自主詳實記錄體溫及健康狀況，並於每日中午11:00以LINE主動通報宿舍管理人員。為照顧返校需居家檢疫14天的港澳生，南華大學免費提供一人一室住宿，與餐點代訂及專人送餐服務，讓學生安心度過這段非常時期。

針對未能返校之港澳生及陸生，皆可適用「安心就學措施」，安排學生之開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學、輔導協助等事宜，提供彈性修業等機制，將授課教材及課程講義等相關資料上傳至數位學習平台(Moodle)，以同步及非同步遠距教學或以課堂錄影影片授課，幫助學生學習。學校也將視個案情形，從寬適用彈性修業機制，協助學生渡過非常時期的學習，以保障學生的學習權益。（新聞轉載自新住民全球新聞網）