新南向國家企業家聯誼會 經貿趨勢論壇實體、線上並行

外貿協會20日舉辦第三屆新南向國家企業家聯誼會年度聚會，此次以「跨越臺灣視野、深入國際鏈結」為主軸，辦理「2020年新南向市場經貿趨勢論壇」，邀請日本、泰國等專家分享拓銷新南向市場之觀點，從「新趨勢、新電商、新關係」三大面向帶給會員廣度與深度兼具的聯誼活動，新南向9國駐台辦事處代表蒞臨現場與來賓交流；論壇於線上Webinar同步播出，提供全台觀眾不受地域限制，可居家收看，線上觀看人數達253人，116位業者蒞臨會場。

外貿協會秘書長葉明水表示，2020年新南向2.0以「機動」結合「數位」模式，推出「小型機動團」，並且結合當地各大電商平台各種免上架費、年費5折等優惠雙管齊下；此外，國外市場拓銷方面，將透過「台灣精品盃電競賽」、「公益路跑」、「Gates資通訊通路商大會」與「行銷拓展方案」等活動，加強在地消費者台灣品牌黏著度，讓當地消費者「玩」出品牌認知，進而協助業者布局海外通路。

因應全球經貿版圖移轉，經濟部及貿協將協助廠商重建生產基地與加深品牌價值雙向前行：經濟部在印尼泗水的吉沛工業區、泰國的安美德集團(AMATA)規劃「臺灣區」，協助廠商移轉生產基地。另一方面，貿協持續舉辦「臺灣形象展」，分別於印度、泰國、馬來西亞、越南、印尼5國展出。今(2020)年並將首次辦理「2020年馬來西亞銀髮健康照護展AGExpo」，不斷輸出臺灣獨有文化，深植品牌形象在消費者的腦海中。

訊息來源：中華民國對外貿易發展協會

(新聞轉載自新住民全球新聞網)