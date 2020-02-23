政府推動各族群母語傳承發展 用語言連結全世界

蔡英文總統今（22）日下午出席「109年世界母語日:原住民族語言發展會議」時表示，自從2017年《原住民族語言發展法》通過後，各族族語不但獲得「國家語言」的地位，族語相關的預算也大幅成長了五倍；去年《國家語言發展法》也上路了。政府會投入更多心力，確保各族群的母語，都可以傳承、復振和發展，並用語言連結全世界，為臺灣帶來更開闊的發展空間。

總統說，過去3年多來，在政府和民間攜手合作下，我們推動母語傳承的工作，一天都沒有停過。首先，臺灣原住民族各族的族語，是我們最獨特、最引以為傲的母語之一。自從2017年《原住民族語言發展法》通過後，各族的族語不但獲得「國家語言」的地位，族語相關的預算，也大幅成長了五倍。

總統指出，這幾年，在學校我們有專職的族語老師；在部落有族語推廣員和「師徒制」的族語學習方式；就連在政府部門裡，我們都開始嘗試第一份的族語公文，第一次的族語同步口譯。總統也說，不只是原住民族語言，去年《國家語言發展法》也上路了，政府會投入更多心力，確保各族群的母語，都可以傳承、復振和發展。總統指出，我們成立了全國性的客家廣播電臺、公視台語台。在十二年國教的新課綱裡，也增加了學習母語的彈性。另外，新住民的母語雖然不是國家語言，也陸續列入學校課程，並由教育部積極培育師資當中。

今年世界母語日的主題是「分享語言無國界」（Languages without borders），總統也相信對母語的重視，不只可以讓我們互相欣賞多元的文化，更可以用語言連結全世界，比如連結新南向國家、南島民族、或是全世界的華人，為臺灣帶來更開闊的發展空間。「就讓我們繼續努力，繼續享受學母語、說母語的美好」。

今天「原住民語言研究發展基金會」也正式成立，並頒發「瀕危語言學習員鑑測績優獎」、「績優族語推廣機關獎」及「績優族語推廣人員獎」予獲獎者。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)