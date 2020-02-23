出遊看這裡！指揮中心提升伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級「注意(Watch)」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，考量近期伊朗及義大利近期病例數快速增加，國人至當地具感染風險，即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。

指揮中心表示，武漢肺炎第24例相關的北部家庭群聚，掌握接觸者共533人，已採檢194人，其中2人陽性確診(案25、26)，173人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心統計，昨(22)日國內新增33例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案(含鑽石公主號包機返台者19例)，目前累計通報2,035個案，含28名確診(今日新增本土案27、28)、1,935名排除，餘隔離檢驗中(54名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、5名已出院(第12例於22日出院)、其餘個案持續住院隔離中。

指揮中心指出，依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國全部31省市區累計確診76,936例，較前日新增648例，其中10,968例，重症2,442例死亡。

另外國際間累計1,766例確診病例，分布於30個國家/地區，病例數以日本鑽石公主號619例(含本國籍5例)、韓國556例、日本135例、新加坡89例及香港69例為多。

病例中19例死亡，其中伊朗6例，韓國4例，鑽石公主號、義大利、香港各2例，法國、日本及菲律賓各1例。

考量近期伊朗病例數快速增加，已有6例死亡，並已知輸出病例至黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國及加拿大；義大利官方截至2月22日公布病例數達52例，米蘭所在的倫巴底大區（Lombardy）確診數快速上升，並發生醫療機構群聚，當局已宣布指定地區實施停班停課、暫停公眾活動及公共運輸服務等措施。

指揮中心表示，由於國人至當地具感染風險，即日起提升該兩國旅遊疫情建議等級至第一級注意（Watch），建議赴當地旅客需遵守當地的一般預防措施，返國後自主健康管理14天，並建議醫護人員暫緩前往。