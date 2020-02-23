【武漢肺炎】台灣再新增2例確診 為家庭群聚感染

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)病例，為北部 80多歲男性(案27，指標個案)及50多歲男性(案28)，2人為父子關係。

指揮中心表示，案27本身是高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史。2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒、診斷為肺炎而收治單人病房治療，16日出現呼吸急促情形轉至加護病房，20日由於懷疑結核病轉負壓隔離病房，並於21日通報COVID-19，並採檢送驗，於今（23）日確診。

衛生單位已對相關出現疑似症狀的接觸者進行隔離採檢，並於疫情調查時發現，案28曾於1月31日出現發燒、流鼻水及喉嚨痛等症狀，2月4日至門診就醫，8日因持續發燒至急診就醫被診斷為肺炎，後返家自主健康管理，並於11及18日2次回診，21日通報並隔離採檢，亦於今日確診COVID-19(武漢肺炎)陽性。由於案28與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心初步已匡列案27的醫院工作人員接觸者115人，已採檢40人，將持續調查、追蹤、採檢及隔離。

指揮中心表示，調查發現，案27小兒子因工作關係頻繁往返中國武漢地區，最後一次為2019年12月2日自廣州返台，且過年期間亦曾與具中國旅遊史的友人聚餐，感染源釐清中。

指揮中心將針對個案發病14天前之活動史與可能暴露者，持續進行回溯追蹤調查。

指揮中心呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，並做好咳嗽禮節。出國民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。