【2020台灣燈會在台中】無人機展演昨遭干擾、48架掉落受損　市府呼籲: 勿以身試法

台中燈會無人機表演: 駿馬奔騰在馬場 (圖/燈會官網) 台中燈會無人機表演: 駿馬奔騰在馬場 (圖/燈會官網)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 2020台灣燈會將於今（23日）晚閉幕，不少民眾把握最後一個週末前來朝聖，人潮爆滿。昨（22) 日入園人次高達85萬，刷新單日入園紀錄，總參觀人次破千萬達到1109萬。

台中市政府表示，與歷年燈會籌備期相較，台中不到1年就舉辦出「展期最長」、「規模最大」與「籌備期最短」的燈會，甚至面臨武漢肺炎（新冠肺炎/COVID-19) 疫情挑戰，堪稱「史上最難」，但人氣絲毫不減，「你燈會第幾刷了？」儼然成為網友最新問候用語。

令人感到煞風景的是，昨(22日)晚間進行無人機展演時，遭不明訊號干擾，造成48架無人機掉落，雖無人受傷但造成機器受損（如下圖) ，今天(23日) 閉幕日將再進行展演，台中市政府呼籲，民眾勿以訊號干擾，以免觸法。

中央社引述台中市政府觀旅局表示，22日晚間7時10分舉辦無人機展演時，因展演前及展演中突然受到不明訊號干擾，造成無人機飛行受到影響，導致48架無人機掉落，雖無人受傷，但嚴重影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質，並造成機器損失。

圖/中央社

根據台中市政府新聞稿，今(23日) 晚主展區后里森林園區將有最終場「無人機流星雨展演」，將以800台的升級規模和觀眾道別，不僅地上花燈吸睛，天空也璀璨閃耀，歡迎把握最後機會欣賞。

台灣燈會最後一個週末，市府昨晚首度出動800台無人機，升級后里森林園區的無人機流星雨展演，以「2020台灣燈會在台中」圖樣開場，再轉變為專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」，也將台中最道地的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現在夜空。

昨晚尚未到演出時間，現場已經擠滿引頸期盼的民眾，拿起手機預備錄影，就是希望保留下最美好的一刻。當「舊山線鐵道后豐鐵馬道」圖樣出現時，小朋友童言童語喊出「是橋橋！」；當夜空出現手寫「TAICHUNG」台中英文字樣時，現場觀眾也跟著一字一字唸出，對於千變萬化的動態圖騰秀驚呼連連，場面歡樂。

「錯過再也看不到！」觀旅局說明，今日(23日) 最終場「無人機炫麗展演秀」將於晚間19時10分開始長達8分、全台規模最大800台無人機展演，由於無人機的展演受天候影響甚大，為考量展演的完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風則延後或取消展演，屆時相關資訊會立即在現場廣播及APP推播給民眾第一手消息。

觀旅局指出，屆時將請電信警察到場協助，在無人機展演前及展演期間偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。觀旅局呼籲民眾勿以訊號任意干擾燈會無人機展演，以免觸法。

台灣燈會在台中: 漫遊客家庄燈區~~新社-綺麗花都燈區-運用鉤織藝術展現色彩鮮豔香菇造型燈組 (圖/燈會官網)

另一方面，在屏東舉行的燈會，Intel無人機秀也讓民眾讚嘆，但燈會對無人機拍攝設有規範，鵬管處對於未申請的無人機，已派狙擊手驅離38架。

大鵬灣國家風景區管理處今(24)日表示，為考量遊客安全，訂定並公告無人機管制注意事項，提供想使用無人機的人或單位提出申請，於完成投保責任險等程序，經審查核准後才可於指定地點起飛。

中央社引述鵬管處表示，為了避免影響Intel無人機表演或撞擊傷害遊客安全，未經申請的無人機，派專人進行訊號干擾及通報警方到場處理。

無人機拍攝最遲必須於預定升空日前的七天，檢附申請書與投保證明文件向鵬管處管理課提出申請。

台灣燈會在台中: 后里馬場園區-動物狂歡嘉年華 (圖/燈會官網)

台灣燈會在台中: 好市共榮燈區入口的寶島發光~花燈融合參展縣市代表花卉( 圖/燈會官網. 秘書處提供)

圖/無人機表演 (2020台灣燈會在台中官方網站)