【武漢肺炎】疫情拐點未到 專家：預計3月至5月下旬出現最高峰

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢肺炎疫情嚴峻，習近平21日宣佈「疫情拐點未到」，北京多家醫院出現失控跡象，當年收治SARS病患的小湯山醫院正式重啟擴建。有外媒報導，疫情攀升速度太快，可能在3月至5月下旬達到高峰。

中國抗SARS老將、傳染病學專家鐘南山2月17日接受訪問時表示，武漢肺炎疫情高峰期將落在2月下旬，但由於武漢方面的防疫措施不完善，無法完全阻止人傳人，因此高峰過後疫情數值會下降。

2月21日，中國山東、浙江及湖北省5所監獄通報新型冠狀病毒群居感染事件，共512例確診。其中浙江省十里豐監獄獄警1月14日自武漢疫區返回後，並未通報，而是繼續上班。

該名獄警1月25日確診武漢肺炎，由於接觸者眾多，已有多名受刑人遭到感染。相關負責人遭免職。

2月21日，中國國家主席習近平在會議上表示，雖然中國國內新增確診人數及疑似案例有下降趨勢，但疫情發展拐點未到，呼籲各級單位不可放鬆。

國際科學權威期刊《自然》報導，日本北海道大學流行病學家西浦博（Hiroshi Nishiura）表示，再來的復工潮將帶動新一波疫情傳播，整體疫情將在3月底至5月之間達到高峰。

西浦博預計中國將有將近一半人口遭受感染，而這其中只會有半數人口出現症狀。