日韓武漢肺炎快速蔓延 美調高旅遊警示至第二級

日韓武漢肺炎確診病例近日快速增加，美國國務院與疾管中心今天同步升高日韓旅遊警示至第二級，表示日韓出現人傳人傳播情況，呼籲老人與慢性病患者考慮推遲不必要旅行。

日本與南韓近日確診的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）急速增加，台灣中央流行疫情指揮中心宣布將日本與南韓旅遊警示調升為第二級的警示，旅客需對當地採取加強防護。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）也在今天於官網宣布將日本與韓國旅遊警示調高至第2級。疾管中心表示，日韓正面臨武漢肺炎引起的社區傳播，病毒可在人與人之間傳播，呼籲老人與慢性疾病患者應考慮推遲不必要的旅行。

至於決定前往當地的美國公民，CDC則建議應避免與病患接觸，並經常以肥皂與水清洗至少20秒鐘，或使用含有60至95%酒精洗手液清潔雙手。

CDC則維持對香港的第一級旅遊警示，呼籲美國公民做好常態預防措施，但未建議民眾取消或推遲前往香港。

另外，CDC也新增伊朗於社區傳播名單。連同新加坡、台灣、泰國與越南在內，CDC表示，這些目的地出現確診病例的感染源無法確定，但病毒傳播程度還不夠持續與廣泛，尚不足以變更旅遊警示。

與此同時，美國國務院領事事務局也同步升高對日韓的旅遊警示至第二級「提高警覺」，呼籲美國公民應注意武漢肺炎疫情發展已經成為國際關注公共衛生緊急事件。

國務院領務局官網呼籲民眾出發前應先查看CDC的旅遊警示，並警告若仍決定前往日本與南韓，可能面臨旅遊延誤、隔離與昂貴醫療費用。