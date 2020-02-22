滾啦！日本悲喜劇台灣搞笑上映　開演前票券搶購一空

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）日本導演野田秀樹結合日本文化及英國黑色幽默，推出最新喜劇《滾啦》，更在片中反串母親一角，凸顯世代間的差異與家庭失能，雖為嚴肅的議題但確令人捧腹且深思，票券更在開演前全數售完，足見秀樹驚人的搞笑魅力。

《滾啦》悲喜舞台劇由日本名劇作家、導演、演員野田秀樹創作，攜手演員莉露．鮑爾(Lilo Baur)及葛林．普利查德(Glyn Pritchard)演出由福田知盛（William Sharpe）改編成英文版的劇作，由東京藝術劇場，蘇活劇院聯手野田地圖共製，在英國首演，講述一個平凡家庭中各懷鬼胎的角色。



劇中角色性別相反(攝影/張震洲)

故事從「我今晚要出門！」開場，爸爸、媽媽及女兒在同一天晚上都要出門，但家中愛犬剛好要臨盆，必須要有一人留下來照顧，三個人開始絞盡腦汁互相陷害，並找盡各種理由溜出門，最後卻意外的發現最親密的家人不為人知的一面。

該劇透過誇張且反諷的手法探討當今社會議題，針對科技在人類生活中與人際關係造成的影響提出批判，也帶出世代間的差異及隔閡，在劇中所有角色的性別都是相反的，像是野田秀樹演出媽媽一角，更呈現不同國籍婚姻的衝突及有趣面。

野田秀樹身兼劇作家、導演、演員，並擔任東京藝術劇場藝術總監，以及東京多摩美術大學教授。曾赴倫敦留學，返日之後成立「野田地圖」戲劇製作公司，連續推出許多叫好又叫座的作品，獲得日本國內各大戲劇獎項。也獲頒大英帝國官佐勳章，及日本紫綬勳章。

《滾啦》自即日起至２３日國家兩廳院的實驗劇場演出，在演出前票皆已完售，足見秀樹的超高人氣，更多詳情請前往官網查詢。