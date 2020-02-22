樂歪！美國經典影集「六人行」特別節目　原班人馬無腳本演出

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）歷久不衰的美國經典電視影集「六人行」推出新一季！原班人馬將再度合體錄製25週年特別節目，預計於5月登場，消息一出讓影迷既期待又開心。

美國影集「六人行」（Friends）播出長達10年陪伴無數人成長，讓人又哭又笑的劇情深得人心，更成為跨世代共同的喜愛，片中主角珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考克斯（Courteney Cox）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、馬修派瑞（Matthew Perry）和大衛史溫默（David Schwimmer）就像生活中的好友，而該劇許多橋段也成為日後經典，讓影迷津津樂道。

綜合媒體報導，片中演員將重返當年錄製六人行的華納兄弟製片廠（Warner Bros. Studio）攝影棚，為影音串流平台HBO Max拍攝無腳本獨家特別節目，新的一季將在5月推出。

HBO Max內容長芮里（Kevin Reilly）在聲明中說：「我想大家應該可以說這次算是他們的大團圓吧，我們把大衛、珍妮佛、寇特妮、麥特、麗莎和馬修找回來參與HBO Max特別節目，而且節目會和六人行完整影集編制在一起。」

六人行是21世紀初期觀眾人數最多的電視劇集，完結篇吸引5250萬觀眾收看，近年來，更通過Netflix平台吸引了大批新的年輕粉絲。

自2019年10月，安妮斯頓在Instagram上發佈了劇組合照後，有關六人行演員團圓再次演出的謠言愈演愈烈。現在，演員們紛紛在自己的Instagram帳號上張貼一幫人在影集開播初期為「滾石」（Rolling Stone）雜誌拍攝的封面，並寫道「真的發生了…」。