法國總統現身安古蘭漫畫節　台灣創作回娘家熱情登場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）法國總統親臨的法國安古蘭漫畫節台灣館展出廣受好評，不只讓歐洲人更認識台灣漫畫，也促成台灣漫畫家與羅浮宮合作，並拓展許多國際合作交流機會，現已移師至台北的台灣漫畫基地將展出至3月22日。

文化部於台灣漫畫基地舉辦「從台灣到安古蘭：73位漫畫家的開拓之旅」展覽，重現2012年至2020年法國安古蘭國際漫畫節台灣館的參展成果，今（22）日舉辦開展茶會，邀請歷屆參展、駐村、競賽入圍漫畫家與會，見證一路以來的參展軌跡。

文化部發布新聞稿表示, 文化部遴選優秀台灣漫畫創作者前往安古蘭設館推廣台灣漫畫，9年來共有73位漫畫家參展，入圍官方競賽者近20人次，兩度獲獎肯定，漫畫家在創作表現上也不斷的突破，至今已售出30餘件作品的國際版權。



展覽現場(圖/文化部)

台灣館的設立讓法國至全歐洲看見台灣漫畫，也讓台灣漫畫家能與各國創作者、出版者與讀者面對面交流互動。以往本地漫迷只能透過媒體和網路窺見台灣館的多彩紛呈，今年緊接著在安古蘭參展之後，於漫畫基地舉辦回顧展，讓所有漫迷和讀者能近距離觀賞台灣館歷年成果。

台灣館策展人郝明義認為，台灣漫畫家前進安古蘭漫畫節有三個層次的意義，第一個是推進台灣漫畫家走入國際市場，也吸引更多元的漫畫創作者願意前往參展；第二個是建立國際連結，例如促成台灣漫畫家與羅浮宮在展覽和出版上的合作；第三個是牽起參展漫畫家之間的人際網絡，例如劉倩帆和房瑞儀延續了在安古蘭的緣分，回國後攜手創立《波音漫畫誌》，並入圍今年安古蘭漫畫節另類漫畫獎。



策展人郝明義(圖/文化部)

今（2020）年是法國的漫畫年，法國總統馬克宏親自出席方落幕的安古蘭漫畫節，而台灣館以「熱情」（PASSION ）為主題，主視覺設計及各項活動皆備受好評。本次回顧展從介紹安古蘭漫畫節開始，呈現各屆台灣館代表漫畫家、展館設計及現場活動亮點，

此外，還有安古蘭及布洛瓦駐村創作者、歷次新秀獎、數位競賽、Draw Me Comics競賽入圍者，以及另類漫畫獎等優秀作品，並首次展出安古蘭漫畫節現場簽繪活動的原稿，其中包含已逝大師鄭問和陳弘耀的作品，彌足珍貴。展覽期間也將陸續舉辦三場主題座談，並邀請法國漫畫大師貝涅．彼特（Benoît Peeters）主持漫畫編劇工作坊，精彩可期。

【座談01】

大開眼界的漫畫嘉年華——漫畫家告訴你安古蘭哪裡厲害！

時間：2020年2月29日（週六）15:00

地點：臺灣漫畫基地2F

講者：61Chi、李隆杰、劉倩帆

【座談02】

用漫畫環遊世界——從安古蘭出發，前進歐洲

時間：2020年3月7日（週六）15:00

地點：臺灣漫畫基地2F

講者：小莊、左萱、陳沛珛

【座談03】

如何讓你的漫畫走出國門？——編輯看安古蘭與漫畫版權推介

時間：2020年3月14日（週六）15:00

地點：臺灣漫畫基地2F

講者：江美云、林怡君、黃健和

【工作坊】

漫畫編劇工作坊

時間：2020年3月21日（週六）13:00

地點：臺灣漫畫基地2F

講者：貝涅．彼特 （Benoît Peeters）