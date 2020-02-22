屏東警察好暖心 偕同慈善單位慰問弱勢新住民

(說明：屏東警察主動偕同慈善會及志工關懷轄區新住民(翻攝自屏東縣政府警察局東港分局臉書)) (說明：屏東警察主動偕同慈善會及志工關懷轄區新住民(翻攝自屏東縣政府警察局東港分局臉書))

屏東縣政府東港分局新園分駐所警員李昭慶有感於轄內收入不佳、生活困苦的民眾，長期為經濟所苦，而沒有足夠的生活物資可供溫飽日前利用勤區查察勤務，主動關懷並偕同當地慈善會與志工前往慰問弱勢家庭。

東港警分局表示，弱勢家庭許姓印尼籍新住民目前租屋在東港鎮的公寓，尚未領有我國身分證件，育有2女1子，案主的丈夫於108年11月因案入監服刑中，僅靠一人工作賺錢養家有限難以維持家計，加上案主的丈夫入監服刑，家中生活頓失經濟來源，許女為負擔家計者，需負擔兒女的教育學雜生活費，導致家庭經濟生活頓時陷入困境。

經新園分駐所員警主動關懷、聯繫偕同慈愛慈善會由理事長方崑崙致贈慰問金新台幣16000元及物資等，並通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理馬上關懷急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。許姓印尼籍新住民及女兒非常感謝警察的熱心助人，對警察主動關懷轄區弱勢民眾之精神、積極幫忙之舉，深表肯定與讚譽。

東港警分局長表示，社會上有諸多貧寒尚待我們關心，同仁積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士關懷轄區弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，充分展現警察溫馨助人的形象。

訊息來源：屏東縣政府警察局東港分局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)