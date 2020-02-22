海水持續升溫 美國專家：下一波大堡礁白化潮將來臨

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於海水吸收高達93%溫室氣體留住的熱能，澳洲的大堡礁處境一年比一年艱困，不過根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)的分析，雖然大堡礁即將迎來歷史上最大面積的白化潮，不過最後的影響可能不會比前幾次來的更慘烈。

大堡礁海洋公園、環境保護人士和科學家在20日警告，昆士蘭省(Queensland)北岸長達2300公里的珊瑚礁地帶正出現大規模的升溫，未來兩周若海域沒有降溫，將會出現5年來最嚴重的白化潮，另一方面，昆士蘭的蜥蜴島國家公園(Lizard Island)和東側的赫倫島(Heron Island)的珊瑚則已經出現部分白化的現象。

根據大堡礁海洋公園的觀察，2020年很有可能是珊瑚礁白化面積最廣泛的一年，由於海潮減弱，海洋很難產生對流，這代表著高溫的海水不會與低溫的海水中和，造成高溫海水留在原處，對該處珊瑚產生毀滅性打擊。

只要在過於溫暖的海水中待個一段時間，珊瑚就會出現白化的現象，嚴重的珊瑚白化現象可能會完全殺死部分珊瑚，其他沒死的也會受到一定程度的傷害，不過如果溫度過高，這樣的環境幾乎可以立刻殺死該處的珊瑚。

NOAA的William Skirving博士分析，這次的白化潮襲擊下，整個珊瑚礁地帶將可能很難找到沒有白化的珊瑚，但是相較之下，嚴重程度可能不會超過前幾年，尤其是造成半數珊瑚死亡的2016年與2017年，最後會多嚴重還是取決於不確定的降水和海風。

Skirving博士說，只有在這八天內出現熱帶氣旋才能完全拯救這次可能會大規模白化的珊瑚，除此之外別無他法。