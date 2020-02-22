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【武漢肺炎】台灣學者：病毒可能是人造　非自然界演化產生

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By  台灣英文新聞－編輯
2020/02/22 16:11
（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）

（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）台大公衛學院教授方啟泰今（22）日說，就學術上來看，武漢肺炎病毒有可能是人造的，若病毒是人造，表示在自然界中沒有生態位置，未來就可能斷根。另外，從康復者病例報告顯示，染後會留下肺部纖維化後遺症，與SARS類似。

台灣公共衛生學會今天在台大舉辦「新冠病毒公共衛生社區防疫教育課程」，邀請多名公衛專家授課，方啟泰主講「新冠肺炎流行病學現況」時，引述多項海外學界的觀點，論述武漢肺炎是否有可能是實驗室的人造產物，不慎洩漏出來造成災情，而非自然界演化產生。

中央社報導，方啟泰表示，許多歐美學者質疑，武漢肺炎的爆發，和中國科學院武漢病毒研究所脫不了關係，在其P4等級實驗室中，存有大量SARS、伊波拉等致命病毒，而中國的安全管理、實驗室文化，一直備受質疑。

方啟泰說，已有研究文獻指出，武漢肺炎病毒與一支武漢病毒研究所留存的蝙蝠病毒RaTG13，具有96%的相似性，引起學界討論。然而，就病毒學觀點來看，96%還不算相同，可能要99%以上才算，但關鍵是差異的部分。

法國團隊比對基因序列，發現武漢肺炎病毒比其他冠狀病毒多了4個氨基酸，導致它對人體的侵襲性、致病性、傳播性，都可能比原版病毒更高。方啟泰指出，自然界大部分演化都是單點突變，不太會一下子多了4個氨基酸，因此從學術上來看，武漢肺炎確實可能是在實驗室中，由人為加進去；自然界演化產生的可能性不是沒有，但機會非常地小。

方啟泰強調，就學術上來說，武漢肺炎突變不尋常，確實有可能是人造產物，但實際上如何，就需要內部行政調查，找出實驗室紀錄等證據，短期之內不會有答案。

Ettoday報導，方啟泰引用世界衛生組織數據表示，武漢肺炎所導致重症比率與死亡率加起來有15％，病毒接近SARS，且藥物瑞德西韋仍在試驗中，疫苗也還沒研發，是絕不可輕忽的新興傳染病；但只要撐過疫情，它也有望像SARS一樣消失。
中國
武漢肺炎
武漢
2019年冠狀病毒疾病

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