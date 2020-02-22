如何用錢分歧大 歐盟新年度預算難產

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）歐盟的年度預算會議在昨(21)日落幕，然而，由於撙節派與正常花費派各自不願意退讓，最後各方並未達成任何結論。

英國脫離歐盟產生分歧的原因之一，由於英國本身是歐盟預算的重要貢獻國，脫歐後造成了大約750億歐元的預算缺口，被外界稱為「撙節四國」的丹麥、奧地利、瑞典和荷蘭因此希望在英國停止繳交會費後能控制歐盟預算。

四國堅持，如果預算超過歐盟整體GDP的1%就無法接受，另外，從歐盟預算獲得淨收益的17個國家，像是西班牙、葡萄牙、希臘、匈牙利和波蘭等，則要求要比總GDP的1.074%還要多，雖然比例相差不大，不過也相當於10.9億歐元，歐盟峰會主席米歇爾(Charles Michel)提出的折衷方案1.069%也遭雙方所拒絕。

不只是預算的比例，兩個集團所要求的花費領域也不一樣，「撙節四國」希望將預算花在移民危機、氣候變遷、國家安全和提供數位化基金上，淨收益國則要求在貧窮國家補助上多出一點力，並提供農產補助等，這個要求也獲得法國、愛爾蘭等國的支持。

德國總理梅克爾(Angela Merkel)指出，由於各方分歧過大最後未能達成結論，不過也警告必須要快點把各國拉回談判桌上產出成果，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則指責各國拉幫結夥阻止預算通過，同時諷刺地說，事實證明歐盟即使沒有英國脫歐的問題仍舊不團結。

事實上，預算案難產並不意外，因為對於歐盟各國來說，預算的分配並不只是財政問題，也是政治問題，各國的政治人物還必須向自己國內的人民交代，如果不極力爭取對本國有利的條款，民意就可能會轉向，進而影響到執政。