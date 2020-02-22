武漢肺炎帶動「宅經濟」　電商業績逆勢倍數成長

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情全球延燒，民眾為了防疫盡量不出門，導致餐飲、百貨公司等實體店面業績消退，不過也促進了「宅經濟」的升溫，帶動各家電商（富邦媒、網路家庭等），以及網購的冷凍食品、即時料理業績逆勢成長外，也為線上遊戲與串流媒體等兩大領域，帶來新的投資契機。

Yahoo新聞報導，因民眾開始避免外出到密閉式餐館用餐，偏好自己下廚，「關廟麵」因此買氣爆棚，其靠著方便煮食的特性，海內外訂單不斷，近期業績增加3成。

中央社引述網家說法，網家進一步觀察，食品類別5大熱銷品為泡麵、米、奶粉、保健食品、礦泉水，其他像是即食料理簡單加熱即可食用，成為異軍突起的熱賣料理；觀察熱賣品項可發現，近期在家開伙比例增加，刺激各式米類、泡麵買氣逆勢成長。

創業家兄弟旗下生活市集的即食商品近2週銷量增加3成，便利性、營養、飲食偏好為3大選購關鍵；易飽足的澱粉類食品在熱銷即食商品前10名囊括5名，包含水餃、米Pizza、蔥油餅。

另外，疫情影響民眾經常待在室內，也讓居家娛樂、串流媒體的買氣湧現，根據Yahoo購物中心統計，今年遊戲類產品較去年同期成長3成，像結合運動功能的「Switch健身環」目前已全球大缺貨。