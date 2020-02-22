台灣行政院文化獎揭曉雙得獎人　朱宗慶、陳錫煌實至名歸

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)第39屆行政院文化獎由台灣朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶，及布袋戲國寶大師陳錫煌獲頒，他們在表演藝術及傳統藝術領域有傑出表現及卓越貢獻，並力促國際人才交流，提攜後輩不遺餘力實至名歸。

文化部今（22）日公布第39屆行政院文化獎得主名單，由傑出藝文界人士朱宗慶及陳錫煌獲此殊榮。文化部長鄭麗君親自致電向兩位得獎人道賀，並表示兩位得獎人在表演藝術及傳統藝術領域有傑出表現及卓越貢獻，且主動向國際推廣臺灣藝術文化，讓世人更認識臺灣文化之美，促進藝文人才交流，對我國藝文推廣貢獻良多，令人感佩。

得獎人朱宗慶，1954年出生於今臺中市大雅區，1982年獲奧地利國立維也納音樂院打擊樂演奏家文憑，為華人世界獲得該項文憑之第一人。返國後成立朱宗慶打擊樂團，曾於全球33個國家及地區，進行超過3,000場次的演出，讓世界看見臺灣擊樂藝術實力，並常年舉辦國內巡演，讓更多人欣賞打擊樂之美。

朱宗慶曾任國立臺北藝術大學音樂系教授、系主任，任教期間創辦該校音樂系擊樂組，擔任該校校長7年期間，積極培育藝文人才；亦曾擔任國立中正文化中心主任兼交響樂團團長，推動該中心行政法人化，成為臺灣第一個行政法人機構，並擔任首任藝術總監，現為國家表演藝術中心董事長，對我國表演藝術及文化發展貢獻良多。

他於1993年創辦「TIPC臺灣國際打擊樂節」，迄今共累計邀請5大洲31個國家、149個打擊樂團及演奏家，有助於我國與國際擊樂藝術之交流。其曾獲頒金曲獎、國家文藝獎、國際打擊樂藝術協會（PAS）頒贈的傑出貢獻獎暨終身教育成就獎、獲總統頒發二等景星勳章、獲選PAS名人堂（為華人世界第一人）、臺北藝術大學名譽博士等。



第39屆行政院文化獎得主為人間國寶陳錫煌 (圖/國家文化資產網)

得獎人陳錫煌，1931年出生於今臺北市大龍峒，父親為亦宛然班主李天祿，13歲踏上布袋戲之路，習藝不拘一家，除家學淵源外，曾歷練「新興閣」、「小西園」、「五洲園」、「玉泉閣」等南北戲班。1953年自組「新宛然掌中劇團」，也曾學習嘉禮戲（傀儡戲）「官、行、跪、坐、跌、摔、顛」提線技巧。

2001年起，陳錫煌與台原偶戲團合作，激盪出「馬可波羅」、「大稻埕的老鼠娶新娘」等作品。陳錫煌的偶戲到外國巡演大受好評，陳錫煌更積極跨界，讓掌中戲藝術與其他藝術媒介碰撞，產生新火花；同時積極推廣布袋戲傳統藝術，讓更多年輕人認識布袋戲。

2008年陳錫煌為挽救傳統布袋戲式微與失傳之危機，傳承精緻掌中戲技藝，成立「陳錫煌傳統掌中劇團」，宣揚布袋戲之美。2009年獲指定為「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、2011年獲指定為「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」；2012年更獲頒第2屆國家文化資產保存獎（保存傳承類），為目前唯一經本部同時認定為重要傳統表演藝術與重要文化資產保存技術保存者身份之人間國寶。

行政院文化獎為我國政府主辦等級最高的國家文化獎項，藉以表揚我國傑出藝文人士的終身成就。其評審作業程序嚴謹：先以書面提名後進行書面初審，經至少三名評議委員書面初審同意，再提請評議會進行決審會議，經三分之二以上之委員出席及出席委員四分之三以上同意通過後，報請行政院長核定，並將由行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金予得獎人，以示尊崇。