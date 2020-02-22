【武漢肺炎】日本、韓國旅遊疫情升高至第二級 旅客須加強防護

因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心22日上午召 開記者會，由指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中） 等人說明最新疫情。 因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心22日上午召 開記者會，由指揮中心指揮官、衛福部長陳時中（中） 等人說明最新疫情。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（22）日表示，即日起提升日本和南韓的旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施，呼籲民眾返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施。

指揮中心表示，日本COVID-19(武漢肺炎)確診病例數已達110例，分散於14都道府縣，超過7成為當地或疑似當地感染，其中多例感染源不明，且已發生數起社區及醫院群聚，該國防治政策已由防堵轉為減害。

另外，韓國確診病例快速增加，已達346例，逾7成為當地或疑似當地感染，其中5例感染源不明，且近期發生大型教會及醫院群聚，該國已將大邱市、慶尚北道清道郡指定為傳染病特別管理地區。

考量我國與該兩國往來密切，為國人經常旅遊國家，故即日起提升該兩國旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心呼籲民眾返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。