世衛：國際專家組今日前往武漢了解疫情

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞21日宣布，國際專家聯合小組將於22日前往武漢了解武漢肺炎疫情、病毒與疾病的嚴重性。

中央社報導，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日在日內瓦的記者會上宣布，由世衛率領的國際專家小組，過去數天已在北京、四川和廣東，22日將前往武漢，在這波疫情爆發的中心增進對病毒了解。

中國武漢市自2019年12月起爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），並擴散中國各省及世界各國，美國多次希望派出專家前往考察，但都遭到中國拒絕，而譚德塞一月底前往北京就跟中國達成共識，同意世衛組織派出國際專家聯合小組前往中國。

譚德塞在2月14日公布，專家小組將由共12名國際衛生及世衛專家組成，中方也會派出相關人員，但當時不願對專家國籍別等細節進一步說明，直至19日說明成員由來自美國、日本、 韓國、新加坡、德國、俄羅斯等來自流行病學、病毒學、臨床管理、疫情控制和公共衛生領域等專家組成。

此外，世衛第一時間也僅公布專家團會前往北京、廣東和四川，因行程中沒有重災區湖北省及武漢，引發外界質疑不到武漢如何了解疫情真相，顯示中國試圖隱瞞疫情真相，但另一方面也有人認為湖北正處抗疫關鍵時刻，哪有餘力接待世衛專家團。

此次團隊前往中國的考察重點是關注病毒的傳播方式、疾病嚴重程度、了解因應措施的影響，以指導全球應對工作。22日世衛專家小組也將前往重災區武漢，外界將關注世衛能否有掌握更多第一手資訊，讓國際更了解武漢肺炎的病毒傳播、疾病嚴重程度。